Der Clown im Olymp

Für sechs Oscars ist «Jojo Rabbit» nomi­niert, aber für Regisseur Taika Waititi wird es nicht der erste Auftritt an der Preisverleihung sein. Bereits 2005 war er dort mit «Two Cars, One Night» in der Rubrik bester Kurzfilm – und machte als Clown auf sich aufmerksam: Als Jeremy Irons die Nominierten verlas und die Kamera Waititi zeigte, stellte sich dieser schlafend. Den KurzfilmOscar gewann jemand anders.

In der Rubrik gewann übrigens nicht er, sondern Andrea Arnold mit «Wasp»: Taika Watiti an der Oscarverleihung 2005. Video: YouTube/Oscars

Der 44-Jährige stammt aus dem Norden Neuseelands; seine Mutter ist europäischer Abstammung, sein Vater ein Maori. Die Oscar-Episode passt zu Waititi, der sich im Schauspielstudium einer Come­dytruppe anschloss und als Teil eines Komikerduos bekannt wurde. Von damals kennt er Jemaine Clement und Bret McKenzie, die beiden Musiker der Spassband Flight of the Conchords – das andere Aushängeschild neuseeländischen Humors. Die drei arbeiten regelmässig zusammen.

Mit der Liebesgeschichte «Eagle vs Shark» und der Vampir­mockumentary «What We Do in the Shadows» etablierte sich Waititi als Macher verquerer Komödien. Und er wurde zum Helden des Independentkinos dank «Hunt for the Wilder­people», der Geschichte eines Problemjugend­lichen, der sich mit seinem Pflegevater durch die Wälder schlägt. Der Erfolg des Films war so durchschlagend, dass Waititi 2017 zum Neuseeländer des Jahres gewählt wurde.

Seit dem dritten «Thor» gehört der Indieliebling zu den Grossen in Holly­wood. Das ist einer der besten Marvelfilme – weil die Handschrift von Waititi der Blockbustermaschinerie zum Trotz durchscheint. Jetzt mit «Jojo Rabbit» noch ein Oscar, und der Clown wär endgültig im Olymp angekommen. Wenn ers nicht wieder verschläft.

Oscarverleihung am 9. Februar