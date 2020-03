Der Zentaur, der Auto fährt

Räudige Einhörner, die sich um den Inhalt eines Mülleimers balgen, sind kein schöner Anblick. Aber der neuste Animationsfilm aus dem Hause Pixar spielt nun mal in einer Welt magischer Wesen, denen das Zaubern zu lästig geworden ist, weshalb sie sich auf tech­nische Errungenschaften verlegt haben. Der Zentaur fährt also Auto, statt zu galoppieren, und die Manti­kora, ein Mischwesen aus Löwe, Drache, Skorpion und Mensch, hat das Fliegen verlernt. Aber warum soll sie auch ihre Flügel trainieren, wo sie doch ein Restaurant führt, in dem Kindergeburtstage stattfinden?



Der neue Pixar-Film: «Onward». Video: YouTube/Disney Schweiz



Der Elf Ian (Stimme: Tom Holland) ist gerade 16 geworden und fürchtet sich vor allem und jedem. Sein älterer Bruder Barley (Stimme: Chris Pratt) fürchtet sich vor nichts, taugt aber auch nichts. Er lebt in einer Welt der Fantasyspiele und gebärdet sich, als wäre er König Artus persönlich. Weil er sich als Zaubereiexperten sieht, redet er Ian drein, als dieser mit seinem Geburtstagsgeschenk, einem Zauberstab, den verstorbenen Vater beschwören will.



So kommt es, dass Papa nur von den Füssen bis zur Gürtellinie materialisiert wird. Auch das ist kein schöner Anblick, und so machen sich Ian und Barley auf die Suche nach einem Edelstein, mit dem sie auch des Vaters Oberteil zu beschwören hoffen.



Es gibt tolle Figuren in «Onward», zum Beispiel die von Octavia Spencer gesprochene Mantikora, und wirklich umwerfend sind die Pixie Dusters, eine höchst aggressive Gang weiblicher und männlicher Lederjackenkobolde. Wie «Zootopia» spielt auch der Film von Dan Scanlon («Monsters University») in einer menschenfreien Welt. «Zootopia» war allerdings raffinierter und politisch brisanter. Vergnüglich ist «Onward» aber allemal.

Ab Do 5.3. in den Kinos