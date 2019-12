Die hypernde Architektin

Sie war eine Stararchitektin in Los Angeles. Aber dann zog Bernadette Fox (Cate Blanchett) mit ihrem Mann Elgie (Billy Crudup) nach Seattle, wo sie nun in einer halb überwucherten Villa schlaf- und rastlos vor sich hinhypert. Ihre einzige Freundin ist ihre 15-jährige Tochter Bee (Emma Nelson), die vor dem Inter­natseintritt mit den Eltern noch die Antarktis besuchen möchte – was die Misanthropin Bernadette an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt.

Der auf zwischenmenschliche Nuancen spezialisierte Richard Linklater («Before Sunrise», «Boyhood») wäre ja zweifellos der richtige Regisseur für diesen Familien-GAU. Nur leider bekommt er die auf Maria Semples Buch basierende Geschichte nie in den Griff. Dabei könnte das Thema – eine Frau, die ihrer Kreativität verlustig geht – kaum dramatischer sein.

Eingeengt in Seattle: Die Architektin, Exzentrikerin und Ehefrau. Video: YouTube/AscotElite

Wir sehen, wie Bernadette ständig Anweisungen an eine Assistentin in Indien schreibt, wie sie eine Fehde mit der Nachbarin (Kristen Wiig) unterhält, wie sie erschöpft in einer Apotheke einschläft, wie ihr Mann verzweifelt. Es sind Bruchstücke und Vignetten, die jedoch alle vom Hauptthema ablenken: Dass Bernadettes architektonisches Meisterwerk einst zerstört wurde und dass sie vier Fehlgeburten erlitt, wird bloss nebenbei erwähnt. Man muss da von gröberen dramaturgischen Fehlgewichtungen sprechen.

Cate Blanchett versucht das zu kompensieren, indem sie ihre Figur mittels Overacting zu existenzieller Verzweiflung pusht. Aber dann kreuzt auch noch ein FBI-Mitarbeiter in der Villa auf, um kundzutun, dass die indische Assistentin in Wahrheit eine russische Betrüger­bande sei. Es ist der Moment, als Bernadette endgültig Reissaus nimmt. Man kann ihr nachfühlen.

In diversen Kinos