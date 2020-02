Diese Filme starten diese Woche

The Invisible Man

Horror von Leigh Whannell, USA 2020; 125 min.

Der Freund von Cecilia (Elisabeth Moss) ist ein genialer und reicher Wissenschaftler (Oliver Jackson-Cohen) – aber auch ein brutaler Tyrann. Sie flüchtet vor ihm und taucht unter. Daraufhin begeht ihr Ex Suizid. Allerdings kann Cecilia nicht recht glauben, dass er sich umbringen würde. Und bald fühlt sie sich von einer unsichtbaren Gestalt verfolgt.

Wie zuletzt «The Mummy» mit Tom Cruise, so ist auch dieser Film die Neuauflage eines Universal-Horrorklassikers aus den 30ern. Diesmal wird die Geschichte nicht aus der Perspektive des unsichtbaren Mannes, sondern aus der Sicht seines Opfers erzählt. Eine clevere Umdrehung, deren Potenzial Regisseur Leigh Whannell voll ausschöpft. (ggs)

Abaton, Arena, Capitol

The Invisible Man: Horror von Leigh Whannell. Video: YouTube/Universal Pictures Switzerland

Camille

Biopic von Boris Lojkine, F 2019; 90 min.

Die junge Fotojournalistin Camille Lepage (Nina Meurisse) will mit ihren Bildern aus dem Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik die Weltöffentlichkeit aufrütteln. Im Bemühen, möglichst nah an die Menschen heranzukommen, gerät sie zunehmend zwischen die Fronten.

Ganz nah bleibt auch der französische Regisseur Boris Lojkine an seiner Heldin dran. Trotz Fiktionalisierung der Geschichte erzeugt der Ex-Dokumentarfilmer einen unmittelbar und authentisch wirkenden Eindruck der Geschehnisse, die 2014 zum Tod der Französin führten. In Locarno gewann der Film den Publikumspreis. (jum)

Arthouse Movie

Camille: Biopic von Boris Lojkine. Video: YouTube/trigon -film

The County

Drama von Grímur Hákonarson, Isl 2019; 92 min

Nach dem Unfalltod ihres Mannes ist Bäuerin Inga (Arndís Hrönn Egilsdóttir) gezwungen, den Hof mit vielen Kühen alleine zu führen. Sie übernimmt die Aufgaben, ohne viel zu murren. Aber als ihr die Männer von der Kooperative das Leben schwer machen, selbstverständlich immer unter dem Vorwand der Hilfe, zettelt sie eine kleine Rebellion an.

Der Regisseur des schrägen Schaffilms «Rams» präsentiert eine weitere Geschichte aus dem bäuerlichen Island. Die Figuren und auch die Erzählweise sind in diesem Fall aber viel pragmatischer. «The County» mangelt es etwas an jener Originalität, welche die isländischen Filme in der Regel so speziell macht. Aber die grossartige Theaterschauspielerin Arndís Hrönn Egilsdóttir als Bäuerin macht vieles wieder wett. (ml)

Kosmos

The County: Drama von Grímur Hákonarson. Video: YouTube/Xenix Film

The Gentlemen

Komödie von Guy Ritchie, USA/GB 2019; 104 min.

Der amerikanische Grossdealer Mickey (Matthew McConaughey ) hat in England grossen Erfolg mit seinen unterirdischen Hanfplantagen, aber auch zunehmend Probleme mit mächtigen Neidern. Dazu kommt der Privatdetektiv Fletcher (Hugh Grant), der Mickey überallhin nachstellt, um ihn erpressen zu können.

Was Hugh Grant alles kann, wenn er nicht den ewigen Buben spielen muss, zeigt er in dieser rasanten Komödie als höhnischer Opportunist, der auch als Erzähler durch den Film führt. Die Besetzung ist exzellent, die Dialoge fliegen schnell und scharf, die Handlung überrascht mit mehreren Twists, in einem Satz: Dieser Film, in dem fast nur Verbrecher auftreten, hat einen hohen Unterhaltungswert. (jmb)

Abaton, Corso, Metropol, Riffraff

The Gentlemen: Komödie von Guy Ritchie. Video: YouTube/AscotElite

Just Mercy

Von Destin Daniel Cretton, USA 2019; 137 min.

1989 kam der junge Anwalt Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) nach Alabama. Über einen seiner berühmtesten Klienten – Walter McMillian (Jamie Foxx), der als schwarzer Sündenbock für einen unaufgeklärten Mord sechs Jahre unschuldig in der Todeszelle sass – schrieb er einen Bestseller, den Destin Daniel Cretton («The Glass Castle») nun verfilmt hat.

Gerettet wird das etwas zu lang und zu geradlinig geratene Justizdrama vor allem von Jamie Foxx und seinem intensiven Spiel: Sein McMillian ist ein ohnmächtiger Held in einem von Rassismus durchtränkten Amerika, in dem sich 30 Jahre nach Harper Lees «To Kill a Mockingbird» nicht viel verändert hat. (SZ)

Arena, Capitol, Kosmos

Just Mercy: Von Destin Daniel Cretton. Video: YouTube/WarnerBrosSwitzerland

Playing with Fire – Chaos auf der Feuerwache

Komödie von Andy Fickman, USA 2019; 96 min.

Als sogenannter Feuerspringer lässt sich ein Muskelprotz (John Cena) aus Hubschraubern direkt dorthin abseilen, wo es richtig gefährlich ist. Er und seine Kollegen werden nach einem Einsatz jedoch unverhofft zu überforderten Babysittern dreier Geschwister – die Wache steht kopf. Aber irgendwann wird natürlich selbst das Herz des härtesten Feuerwehrmanns weich. Drumherum gibt es viel Action zu sehen, ständig brennt etwas, den Witzen fehlt allerdings der nötige Funke, um zu zünden. Im Kino läuft nur die deutsche Synchronfassung. (SZ)

Abaton, Arena

Playing with Fire: Komödie von Andy Fickman. Video: YouTube/Praesens - Film

Von der Rolle

Dokumentarfilm von Verena Endtner, CH 2020; 88 min.

Wenn aus Paaren Eltern werden, kommt es zu Umstrukturierungen im Familienmanagement: Wer sorgt fürs Einkommen? Wer für den Nachwuchs? In ihrer Doku begleitet die Bernerin Verena Endtner drei Paare mit eher ungewöhnlichen Familienmodellen; in zweien davon ist die Frau hauptsächlich erwerbstätig. Was «Von der Rolle» zeigt, ist nichts Weltbewegendes.

Genau diese Alltäglichkeit ist aber das Spektakuläre: weil Fragen der Gleichberechtigung sehr konkret verhandelt werden. Wer mäht den Rasen? Wer kann sein Arbeitspensum leichter reduzieren? Wer erhält mehr Lob, wenn er mit dem Kind auf den Spielplatz geht? Endtner zeigt unaufgeregt, dass jedes der Modelle seine Tücken, aber auch seine Berechtigung hat.(reg)

Kosmos