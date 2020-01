Diese Kinofilme starten diese Woche

Contradict

Dokumentarfilm von Peter Guyer und Thomas Burkhalter, CH 2020; 90 min.

Während hierzulande seit ein paar Jahren über den postkolonialen Blick auf Afrika diskutiert wird, nehmen die Berner Thomas Burkhalter und Peter Guyer Musikerinnen und Musiker aus Ghana in den Fokus – und zeigen eine Szene, die sich längst in die globalisierte Welt eingeloggt hat. Ein Smartphone reicht, und schon hat man seine Musik mit der Welt geteilt.

«Contradict» ist mehr als eine Musikdoku, weil es den Filmemachern auch um das Ringen einer intellektuellen Szene mit ihrem Kontinent geht. Zwar ist sie sich des kulturellen Reichtums Afrikas bewusst, die Verzweiflung über das Versagen der Politik lauert aber hinter jeder Liedzeile. Ein faszinierender Film, der zeigt, was Ghanas Kulturschaffende bewegt. (reg)

Houdini, Riffraff

Musiker vom afrikanischen Kontinent: «Contradict» von Peter Guyer und Thomas Burkhalter. Video: Vimeo/Recycled TV

Little Women

Literaturverfilmung von Greta Gerwig, USA 2019; 135 min.

Während des amerikanischen Bürgerkriegs wachsen vier Schwestern in bescheidener, aber liebevoller Umgebung auf: Die eine (Saoirse Ronan) will vom Schreiben leben und niemals heiraten, die älteste (Emma Watson) folgt dem konventionellen Weg der Ehe, die nächste (Eliza Scanlen) hat ein gutes Herz, aber eine schwache Gesundheit, und das Nesthäkchen (Florence Pugh) träumt von der Künstlerinnenkarriere.

Greta Gerwig schafft in ihrer Adaption von Louisa May Alcotts oft verfilmtem Klassiker beides: Einerseits analysiert sie messerscharf Liebe und Ehe als ökonomischen Zwang und literarische Konvention. Andererseits befriedigt sie vollauf das Bedürfnis nach sentimentaler Herzerwärmung. Dafür gabs mehrere Oscarnominierungen, darunter für den besten Film. (jum)

Arena, Corso, Kosmos

Ein Film zur Liebe und Ehe: «Little Women» von Greta Gerwig. Video: YouTube/Sony Pictures Releasing Schweiz

Countdown

Horror von Justin Dec, USA 2019; 92 min.

Eine App, die den Todeszeitpunkt ihres Nutzers voraussagt? Spitzenidee, finden die Smartphone-Süchtlinge in diesem Film. Natürlich funktioniert die Gruselanwendung besser als gedacht, und bald sind erste Opfer zu verbuchen. Der Countdown läuft beim Versuch, die App zu stoppen.

Was als schlauer Kommentar auf die heutige Technikhörigkeit gemeint sein mag, endet als Horrorabklatsch mit vorhersehbaren Schreckmomenten. Eine hanebüchene #MeToo-Story versucht obendrein, die dünne Handlung relevant zu machen, hinterlässt jedoch einen schalen Beigeschmack. Der Schweizer Verleih zeigt nur die deutsche Synchronfassung. (SZ)

Abaton, Arena

3, 2, 1 – der Countdown läuft: «Countdown» von Justin Dec. Video: YouTube/Universum Film

Dolittle

Abenteuer von Stephen Gaghan, USA 2020; 101 min.

Im 19. Jahrhundert: Der englische Doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.) kann mit Tieren sprechen. Seit dem Tod seiner Frau lebt er zurückgezogen auf seinem Familienanwesen, doch als die junge Queen Victoria krank wird, fällt es ihm zu, ein Heilmittel zu finden – dazu muss er eine geheimnisvolle Insel aufspüren.

Im Unterschied zu Eddie Murphy, der den Arzt in einer früheren Verfilmung der Kinderbücher mit Slapstick-Overdrive spielte, stattet Robert Downey Jr. die Rolle mit melancholisch müder Komik aus, was ja zunächst mal eine gute Nachricht ist. Leider herrscht um ihn herum nur das halbherzige Chaos schludriger Dramaturgie, alberner Komik und dünner Charakterzeichnung. Man könnte meinen, Regisseur Stephen Gaghan, immerhin mal Urheber des intelligenten Öl-Thrillers «Syriana», habe sich ein teures Spässchen für seine Kinder geleistet. (SZ)

Abaton, Arena, Capitol, Corso

Er spricht mit Tieren: «Dolittle» von Stephen Gaghan. Video: YouTube/Universal Pictures Switzerland

Die Heinzels: Rückkehr der Heinzelmännchen

Kinderfilm von Ute von Münchow-Pohl, D 2019; 79 min. Ab 4 Jahren

Ein schöner Gedanke: Man liegt nachts im Bett, während die Heinzelmännchen die ganze Arbeit machen. Der Sage nach war damit aber Schluss, als die kleinen Helfer entdeckt wurden.

Ute von Münchow-Pohl («Lauras Stern und die Traummonster») holt die Kölner Heinzelmännchen nun in ihrem Animationsfilm zurück, mit Menschen wollen sie allerdings nichts mehr zu tun haben, diese gelten als hinterhältige Faulpelze. Heinzelmädchen Helvi möchte trotzdem helfen und tut das auf witzige und kreative Weise, wenn auch mit manchmal fragwürdigen Mitteln. (SZ)

Abaton, Arena, Stüssihof

Die Heinzelmännchen auf der Kinoleinwand: «Die Heinzels: Rückkehr der Heinzelmännchen» von Ute von Münchow-Pohl. Video: YouTube/Impuls Movies

A Hidden Life

Drama von Terrence Malick, D/USA 2019; 173 Min.

Das ist die wahre Geschichte des Österreichers Franz Jägerstätter (August Diehl), der sich weigerte, für Hitler in den Krieg zu ziehen. Und diejenige seiner Frau (Valerie Pachner), die als Bäuerin an der Heimatfront mit den Vorurteilen der Dorfbevölkerung zu kämpfen hatte.

Nazi-Greuel, kombiniert mit den überhöhten Landschaftsbildern, die der Amerikaner Terrence Malick zu seinem Markenzeichen gemacht hat? Das funktioniert erstaunlich gut im neuen Film des Regisseurs, der zum ersten Mal seit langem wieder eine geradlinige Geschichte erzählt. Die beiden Hauptdarsteller sind exzellent. Und Bruno Ganz zeigt in einem Kurzauftritt als reuiger Richter noch einmal, wie er gleichzeitig Schrecken und Sanftmut verbreiten konnte. (ml)

Kosmos

Versteckt von de Nazis: «A Hidden Life» von Terrence Malick. Video: YouTube/SearchlightPictures

A Tale of Three Sisters

Drama von Emin Alper. Tür 2019; 108 Min.

Das Dorf in Zentralanatolien, in dem Reyhan, Nurhan und Havva mit ihrem Vater leben, ist fast ausgestorben. Wer kann, geht weg. Auch die drei Schwestern haben es versucht, als Kindermädchen in der Stadt, wurden aber bald wieder nach Hause geschickt. Was dabei an Missbrauch geschehen sein muss, erfährt man nur indirekt aus ihrem erbitterten Gezänk.

Atemberaubende Landschaftsbilder und eindrückliches Schauspiel machen den Film sehenswert, doch die beiden Register des psychologischen und des magischen Realismus, auf denen er spielt, bleiben seltsam getrennt. Der Zauber wird abgewürgt, bevor er sich entfalten kann. Aber vielleicht passt das ja: Selbst die Geister des Dorfes sind in ihren unerfüllten Träumen erstarrt. (loe)

Arthouse Uto

Wer kann, der geht: «A Tale of Three Sisters» von Emin Alper. Video: YouTube/trigon -film

Tutti insieme

Drama von Ginevra Elkann, F/I 2019; 104 min.

Charlotte und Carlo? Passt doch, denkt die kleine Alma (Oro De Commarque), die sich nichts mehr wünscht, als dass diese beiden, ihre Eltern, wieder zusammenfinden. Aber Alma lebt zusammen mit ihren Brüdern bei der Mutter (Céline Sallette) in Paris, und als die Kinder über die Feiertage zum Vater (Riccardo Scamarcio) nach Rom geschickt werden, wartet der dort mit einer neuen Liebschaft (Alba Rohrwacher) auf.

Am Tyrrhenischen Meer fantasiert sich die Achtjährige eine Familienharmonie herbei: Produzentin Ginevra Elkann erzählt in ihren semi-autobiografischen Regiedebüt aus der fabelhaft-verträumten Sicht der Kleinen, ohne aufgesetzte Dramatik, wunderbar leicht und mit schön körnigen Achtzigerjahre-Nostalgie-Bildern. (ase) Arthouse Movie Ohne aufgesetzte Dramatik: Tutti Insieme von Ginevra Elkann. Video: YouTube/Xenix Film

Wer sind wir?

Dokumentarfilm von Erich Hagen, CH 2019; 97 min.

Der 11-jährige Jonas ist so schwer behindert, dass er rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen ist. Helena sieht aus wie eine fröhliche junge Frau, verhält sich aber eher wie ein Kind. Wir begleiten die beiden im Alltag mit ihren Eltern, Betreuern und Kameraden.

Als der Regisseur Erich Hagen klein war, kamen ihm Menschen mit Behinderung wie Ausserirdische vor. Nun, als Erwachsener, versucht er, das Fremde zu verstehen. Dafür muss Hagen an seine eigenen Grenzen gehen, wie er am Ende aus dem Off sagt. Es gelingen ihm zwar erhellende Einblicke in eine Welt, an die man sich zuerst gewöhnen muss. Aber der Film tut sich schwer mit einer klaren Linie und Aussage. (dje)

Houdini, Riffraff

Der Versuch, das Fremde zu verstehen: «Wer sind wir?» von Erich Hagen. Video: YouTube/cineworxfilmverleih