Er ist ein Berserker

Nicolas Cage ist ein Berserker der Schauspielkunst. Zumindest ist er bekannt für schrille Rollen – wie die des manischen Yuppie in «Vampire’s Kiss» (1988), der sich für einen Vampir hält. In «The Wicker Man» (2006) wiederum spielte er einen Polizisten, der von heidnischen Dörflern mit einer Haube voller Bienen gefol­tert wird – Cages unfrei­willig komisch gebrülltes «Not the bees!» wurde endlos parodiert.



Auch sein neuer Film «Mandy» ist ein Gewaltakt: Da stürzt er als Holzfäller Red in sein Badezimmer und holt eine Flasche Schnaps aus dem Schrank. Er trinkt die Hälfte, mit dem Rest desinfiziert er die Wunden an seinem Körper – er grunzt, brüllt und heult.



Irrer Holzfäller



Eine Gruppe von «Jesus-Freaks» hat seine Freundin Mandy (Andrea Riseborough) gefol­tert und getötet. Aber Red hat die Attacke überlebt. Jetzt hat er nur noch eins im Sinn: blutige Rache. Bis das brutale Ende kommt, wirkt der Holzfäller längst irrer als alle Bösen.



Nicolas Cage dreht auf als Holzfäller, der auf Rache sinnt: «Mandy». Video: YouTube/RLJE Films



Dass die Handlung kein bisschen originell ist, macht nichts: Cage bietet mehr als genug Spektakel. Dazu huldigt Regisseur Panos Cosmatos den surrealen Albträumen von David Lynch oder Dario Argento, vor allem jedoch den Bildern und der Musik der Metal-Szene. Das Ergebnis ist ähnlich aberwitzig wie Cages Spiel.

Xenix

Kanzleiareal

Fr 22.30 Uhr, Sa 23 Uhr

Die fünf besten Nicolas-Cage-Filme



Vampire’s Kiss

Von Robert Bierman, USA 1988; 92 min.

Literaturagent Peter (Nicolas Cage) ist überzeugt, dass die Frau, mit der er schlief, eine Vampirin war – und dass er sich jetzt selbst in einen Blutsauger verwandelt.



Wenn die Affäre eine Vampirin ist: «Vampire's Kiss». Video: Movieclips





Wild at Heart

Von David Lynch, USA 1990; 125 min.

Sailor (Nicolas Cage) will mit seiner Geliebten ein neues Leben anfangen – deren brutale Mutter will das verhindern. Highlight: Am Ende singt Cage, ein besessener Fan von Elvis, «Love Me Tender».



Damals, als Cage den Elvis gab: «Wild at Heart». Video: YouTube/Movieclips





Leaving Las Vegas

Von Mike Figgis, USA / GB / F 1995; 111 min.

Ein alkoholkranker Drehbuchautor reist nach Las Vegas, um sich dort zu Tode zu saufen. Die Rolle brachte Cage einen Oscar ein.



Cages Oscar-Film: «Leaving Las Vegas». Video: WorleyClarence





Con Air

Von Simon West, USA 1997; 115 min.

In der Jerry-Bruckheimer-Produktion bewies sich Cage als Actionstar: Er spielt einen Ex-Soldat, der auf einem Flugzeug mit lauter Schwerverbrechern landet.



Cage als Actionstar: «Con Air». Video: YouTube



Kick-Ass

Von Matthew Vaughn, USA 2010; 117 min.

Ein Pseudo-Batman (Nicolas Cage) bringt seiner Tochter (Chloë Moretz) bei, Bösewichte zu killen. So ist sie dem Möchtegernhelden Kick-Ass (Aaron Johnson) eine Hilfe.



Cage als Pseudo-Batman: «Kick-Ass». Video: YouTube/UniversalPicturesint

