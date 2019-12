«Erstaunlich viele liessen sich filmen»

Midnight Family

Dokumentarfilm von Luke Lorentzen, USA 2019; 81 min.

Mexiko-Stadt hat für seine neun Millionen Bewohner lediglich 45 Ambulanzen. Ohne private Sanitätsbetreiber wie die Familie Ochoa würden viele Menschen keine erste Hilfe erhalten. Doch ihre Patienten können sie oft nicht entlohnen, die korrupte Polizei will mitkassieren, und der Konkurrenzkampf ist gross.



Drei Jahre lang begleitete der junge US-Regisseur Luke Lorentzen die Ochoas bei ihrer Arbeit. Er ist hautnah am Geschehen, beschönigt nichts und bewahrt dennoch die Würde der Patienten. Dabei zeigt Lorentzen, dass sich die Ochoas in einer moralischen Grauzone bewegen. Ein packendes und erschütterndes Porträt eines kaputten Systems, in dem die Menschen täglich ums nackte Überleben kämpfen. (dpo)