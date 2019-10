Homemovie gefilmt in der Hölle

Aleppo, das ist die lange umkämpfte Stadt aus dem syrischen Bürgerkrieg, die man aus den Nachrichten kennt. Wie aber ist es, selber dort zu leben? Waad al-Kateab zeigt es uns – hautnah. Als junge Studentin begann sie 2012, den Aufstand gegen das Assad-Regime zu filmen, und sie hörte auch nicht damit auf, als die Eupho­rie der Freiheit dem Schrecken von Massenmord und einer konstanten Bombardierung durch russische Kampfflugzeuge wich.

Aus dem Material, das über die Jahre entstanden ist, vom Handyfilm bis zur elaborierten Drohnen-Luftaufnahme, hat sie nun mithilfe des britischen Dokumentarfilmers Edward Watts einen überaus eindringlichen Film geformt: ein Homemovie aus der Kriegszone, in der Normalität und Grauen dicht beieinanderliegen.

Einblick ins Unvorstellbare: Die Dokumentation geht jedem nahe. Video: Vimeo/trigon-film

«For Sama» wird von Waads intimer Voice-over-Erzählung getragen, adressiert an ihre Tochter Sama, die in den Konflikt hineingeboren wurde. Denn nur weil Krieg ist, hören die Leute ja nicht auf, sich zu verlieben, und so kam Waad mit dem Arzt Hamza zusammen. In dessen Untergrund-Hospital, wo die Fenster mit Sandsäcken verrammelt sind und täglich die Opfer eingeliefert werden, spielen sich herzzerreissende Szenen ab. Manchmal werden wir auch Zeugen kleiner Wunder. Da ist etwa das per Notfall-Kaiserschnitt geborene Baby, ein kleiner, bleicher Leichnam, wie es scheint, dem sich doch noch der erlösende Schrei entringt.

Es ist eine an die Nieren gehende Erfahrung, sich das alles anzusehen, aber dies ist ein Film, der unsere Aufmerksamkeit verdient hat. Beim diesjährigen Filmfestival von Cannes wurde «For Sama» mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Ab Mo 7.10.

Riffraff

Langstrasse / Neugasse

Mo 15.20 Uhr, 18.50 Uhr; Di / Mi 13.40 Uhr, 16.20 Uhr, 20.30 Uhr

www.riffraff.ch