«Kinder zwingen zur totalen Ehrlichkeit»

Es gibt im Film einen lustigen Moment: Ihre Figur spricht die kleine Alma versehentlich mit Alba an. Ein freudscher Versprecher?

Nein, Absicht. Natürlich.

Es stand so im Drehbuch?

Ja, wobei, vielleicht wurde es erst rein­geschrieben, nachdem ich für die Rolle aus­gesucht worden war.

In Hollywood gibt es diesen Spruch: Arbeite nie mit Tieren und mit Kindern, denn sie sind unberechenbar …

Aber genau das liebe ich!

Auch wenn es fiktive Geschichten sind: Figur und Kontext müssen in Einklang stehen, in einer Art Harmonie.Alba Rohrwacher

… und stehlen dir obendrein die Show.

Mir gefällt es sehr, mit Kindern zu arbeiten. Sie zwingen einen zur totalen Ehrlichkeit, zur Wahrhaftigkeit. Man ist vor ihnen wie entblösst. Und das ist gut so, denn darum geht es beim Spielen: Man muss sich in einer Situation wieder­finden, in der man nicht anders kann, als ehrlich zum Ausdruck zu bringen, was man gerade fühlt.

Gibt es eigentlich Rollen, die schwieriger sind als andere?

Na sicher!

Was macht eine Rolle denn schwierig?

Oh, viele Aspekte spielen da mit hinein. Die grösste Mühe bereiten mir jedenfalls nicht etwa schwierige Figuren; schwierig wird es, wenn ich Probleme habe, den Kontext, in dem sich eine Figur bewegt, zu verstehen. Auch wenn es fiktive Geschichten sind: Figur und Kontext müssen in Einklang stehen, in einer Art Harmonie.

Und bei «Tutti insieme» war die Harmonie …

… gleich beim Lesen des Drehbuchs zu spüren. Ich kenne die Regisseurin Ginevra Elkann schon etwas länger, und sie hat mir früh von der Idee zum Film erzählt. Aber ich wusste nicht, dass sie eine Rolle für mich vorgesehen hat. Als ich das Drehbuch dann zu lesen bekam, fand ich es schlichtweg wunderschön.

Sie zögerten nicht? Immerhin hatte Elkann noch nie Regie geführt, sondern produziert.



Nein, denn wir haben die gleiche Vorstellung von Kino.

Eine Ihrer ersten Rollen haben Sie 2005 in «Melissa P.» von Luca Guadagnino gespielt, dem Regisseur von «Call Me by Your Name». Wer ist Guadagnino für Sie?

Ein Mentor. Ein fantastischer Regisseur, ein Freund. Wenn ich mit ihm arbeite, spüre ich eine unglaubliche Lebendigkeit. Seine kreative Ausgelassenheit, die tut mir gut.

Ich frage auch, weil mich «Tutti insieme» ein wenig an «Call Me by Your Name» erinnert. Es gibt kein grosses Drama, die Erzählung nimmt ganz ungezwungen ihren Lauf.

Ginevra Elkann hat ein ähnliches Talent wie Luca Guadagnino: Es gelingt ihr, das Dahin­fliessen des Lebens einzufangen, und man hat nie das Gefühl, dass da Schauspieler sind, die dieses dahinfliessende Leben nachstellen.

In einem Interview erklärte Guadagnino einmal, dass er gelangweilt sei von «gross­artigen» Schauspielern, er suche stattdessen Schau­spieler, die in einer Figur verschwänden. Sie verstehen, was er meinte?

Voll und ganz.

Wie macht man das, in der Rolle nicht als Schauspieler erkannt zu werden?

Es ist schwierig, weil es in der Filmwelt ein System gibt, das einen gerade in diese Rolle des sichtbaren Schauspielers drängen will. Wobei es natürlich Schauspieler gibt, die dieses Schau­spieler-Kostüm gerne demonstrativ tragen.

Die in der Rolle erkannt werden wollen.

Mich ermüdet das. So langweilig! Wie ist das, wenn Sie mit Ihrer Schwester Alice Rohrwacher arbeiten?

Wir sind uns sehr nah, wir lieben uns. Wenn wir zusammenarbeiten, ist alles ganz einfach und geschieht mit Leichtigkeit. Ich vergesse dann, dass ich überhaupt eine Schauspielerin bin. Wenn das passiert, schätze ich das sehr. Es ist wie auf eine Entdeckungsreise zu gehen, ein Abenteuer. Ich entschwinde der Situation, in die man mich hineingesetzt hat.

Es kommt Ihnen nicht wie Arbeit vor?

Natürlich arbeitet man an einer Figur, man schafft sie, man bespricht, wie sich die Figur zu bewegen, wie sie zu reagieren hat. Was sind ihre Gefühle, ihre Wünsche? Aber es entwickelt sich alles im Fluss, ungezwungen. Das ist bei Alice so, es ist bei Luca Guadagnino so, und bei Ginevra Elkann habe ich es nun ähnlich empfunden.

Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit als Schauspielerin eine Art Spannung, die ich in mir trage, zur Auflösung bringt.Alba Rohrwacher

In «Tutti insieme» ist einmal von Van Gogh die Rede, davon, wie er im Alter von 27 bis 37 an die 900 Werke geschaffen hat. Sind das besonders wichtige Jahre für jemanden, der künstlerisch tätig ist?

Das ist sicher bei jedem anders. Es hängt ja auch von der Epoche ab, in der man lebt, von der Kunst, die man macht. Es gibt Künstler, die erst viel später den Gipfel ihrer Kreativität ­erreicht haben, oder aber sie vollbrachten schon in jüngeren Jahren Wunder.

Aber wie war das bei Ihnen? Sie haben zuerst Medizin studiert.

Na ja, zwei Jahre. Dann begann ich ein Schauspielstudium an der Scuola Nazionale di Cinema in Rom.

Sie waren also früher dran als Van Gogh.

Was heisst früher? Ich habe mit 25 abgeschlossen. Heute beginnen viele Schauspieler mit, was weiss ich, 16? Ich war alt.

Was motivierte Sie, von der Medizin zur Schauspielerei zu wechseln?

Das ist schwer zu erklären, denn die Schauspielerei ist ein tief in mir innewohnendes Bedürf­nis. Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit als Schauspielerin eine Art Spannung, die ich in mir trage, zur Auflösung bringt. Natalia Ginzburg, die italienische Schriftstellerin, sprach in einem Essay von der Berufung, zu schreiben. Ich weiss nicht, ob ich so weit gehen würde, von einer Berufung zu sprechen, von einer Lebensaufgabe. Aber es ist schon so: Ich brauche die Schauspielerei zum Leben, das Spielen nährt mich.

Kinoschwestern

Alice und Alba Rohrwacher sind Grössen des europäischen Arhousekinos.



Mai 2018 in Cannes: Die Schwestern Alice und Alba Rohrwacher schreiten gemeinsam über den roten Teppich, denn ihr Film «Lazzaro felice» feiert Weltpremiere. Regisseurin Alice erzählt darin eine märchen­hafte Geschichte um eine Grossgrund­besitzerin, die die Bauern auf ihrem Land wie Sklaven hält.

Darun­ter befindet sich der gut­mütige Lazzaro (Adriano Tardiolo), der sich vom Sohn der Adeligen in eine Entführung verwickeln lässt, die Befreiung der Bauern erlebt und bei einem Sturz ums Leben kommt. Als er Jahre später von den Toten zurückkehrt, sind die einstigen Bekannten misstrauisch. Nur Antonia – gespielt von Alba Rohrwacher – freut sich über die Auferstehung. Der Film erhält in Cannes die Auszeichnung für das beste Drehbuch.

Ohne aufgesetzte Dramatik: Tutti Insieme von Ginevra Elkann. Video: YouTube/Xenix Film

Die Geschwister Rohrwacher sind Grössen des italienischen Arthousekinos, wobei sie auf unterschiedlichen Wegen dazugekommen sind: Alba (40) geht nach einem abgebrochenen Medi­zinstudium zur Schauspielschule. In fünfzehn Jahren ist sie in über 60 Rollen zu sehen, früh schon empfiehlt sie sich für Grösseres. So steht sie 2009 für Luca Guadagnino in «Io sono l’amore» vor der Kamera, als Kunststudentin, die aus einer reichen Mailänder Familie stammt und ihren Angehörigen verheimlicht, dass sie lesbisch ist. Tilda Swinton spielt ihre verstockte Mutter.

Alba Rohrwacher bekommt Auszeichnung um Auszeichnung, 2008 zum Beispiel den European Shooting Star Award – sie ist längst über Italien hinaus bekannt. So gibt sie auch in Doris Dörries «Glück» (2012) eine Osteuropäerin mit Kriegs­trauma, die nach Berlin flüchtet und dort die grosse Liebe trifft.

Im Gegensatz zu Alba steht ihre jüngere Schwester Alice (38) nicht vor, sondern hinter der Kamera: Nach dem Studium der Literatur und Philosophie kommt sie als Drehbuchschreiberin und Regisseurin zum Film. Ihre Kinolaufbahn beginnt 2005, also etwa zur gleichen Zeit wie die ihrer Schwester – wobei Alices Filmliste viel kürzer ist.

Dafür übernimmt ihre Schwester in zwei von Alices drei Spielfilmen eine Rolle: Vor «Lazzaro felice» war «Le mera­viglie» (2014), ein Drama mit autobiogra­fischen Zügen: Ein deutscher Mann züchtet mit seiner italienischen Frau und den Kindern Bienen in der Toskana; aber dem Familienunternehmen droht der Bankrott. Tatsächlich wuchsen Alice und Alba in der Nähe von Florenz als Töchter einer italie­nischen Mutter und eines deutschen Imkers auf. Auch «Le meraviglie» läuft in Cannes, gewinnt den grossen Preis der Jury. Es ist absehbar, dass diese Schwestern das Kino weiterhin prägen werden. (ggs)

