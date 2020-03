«Man hat mich vor Deneuve gewarnt»

Die Hauptfigur in ihrem Film hat früh die Schwester verloren. Dasselbe erlebte auch Catherine Deneuve 1967, als ihre Schwester Françoise Dorléac bei einem Autounfall starb. War es schwierig, sie für diese Rolle zu gewinnen?

Nein. Deneuve hat jedenfalls nie verlangt, dass ich Passagen streichen soll. Abgesehen davon betonte sie stets, dass ihr Charakter grundverschieden ist von der Figur, die sie spielt.



In «La verité» verkörpert sie eine Schauspielerin, die gerade ihre Memoiren veröffentlicht hat. War der Film ursprünglich als Biografie angelegt?

Nein. Klar war einzig, dass die Hauptfigur ein Star sein musste, der für die Filmgeschichte eines Landes steht. In Japan ist das nicht möglich. Es war schwierig genug, überhaupt eine solche Darstellerin zu finden. Erst als Deneuve zugesagt hatte, wusste ich, dass ich meinen Film machen kann.



Deneuve gilt ja als Diva. Hatten Sie grossen Respekt vor ihr?

Im Vorfeld hatten mich tatsächlich alle gewarnt, dass es hart werden würde – nur nicht Regisseur François Ozon. Er hatte schon mit ihr gedreht («8 femmes») und sagte: «Kümmere dich nicht um das Geschwätz, Deneuve wird ihr Bestes geben.» Und so kam es auch.



Hirokazu Kore-eda hat mit Catherine Deneuve gedreht: «La vérité». Video: YouTube/cineworxfilmverleih



Wie erlebten Sie Deneuve am Set?

Im Unterschied zu anderen war es ihr völlig egal, wie Sie auf meinem Regie-Monitor aussah.



Wann kam Juliette Binoche an Bord?



Sie gab die Initialzündung für diesen Film. An einem Festival in Japan fragte sie mich, ob wir mal etwas zusammen machen könnten. Als sich die Geschichte dann entwickelte, wurde klar, dass Binoche die Tochter dieser berühmten Schauspielerin sein würde.



Eine Nebenrolle.

Ja, aber wir sprachen offen darüber. Sie war glücklich, zum ersten Mal in einem Film mit Deneuve zu spielen.



Vielleicht mache ich diese Filme, weil ich keine Antwort darauf habe.Hirokazu Kore-eda, Regisseur

Wie kamen Sie auf Ethan Hawke als Ehemann und Vater?

Ich sah ihn als Vater in «Boyhood». Da wusste ich, dass er passt. Er ist selbst Regisseur und versteht es, mit Kindern umzugehen und sie zu inszenieren.



In ihren Filmen dreht sich alles um die Familie. Warum? Gute Frage. Vielleicht mache ich diese Filme, weil ich keine Antwort darauf habe. Familien verändern sich, das sehe ich bei mir selbst: Ich war mal Sohn, jetzt bin ich Vater. Da verschiebt sich das Interesse.



Die Tochter hasst ihre Mutter ja so sehr, dass sie deswegen in die USA geflüchtet ist.Hirokazu Kore-eda, Regisseur

In der Regel schwingen in ihren Filmen auch sozialkritische Töne mit. Wieso fehlt dieser Aspekt in «La verité»?

Ich wollte den Fokus mehr auf die Herausforderungen der Tochter richten. Die hasst ihre Mutter ja so sehr, dass sie deswegen in die USA geflüchtet ist.



Man könnte auch sagen: Die Mutter hat alles für ihre Karriere investiert, die Familie kam zu kurz. Wie ist das bei Ihnen?

Ich sage nur: Ich lebte sechs Monate in Paris, um diesen Film zu machen – weit weg von meiner Familie.



Und wie war es, in einer fremden Sprache zu drehen?

Kompliziert. Ich musste ja jedes Wort und seine Bedeutung verstehen. Um den Film schneiden zu können, brauchte ich deshalb eine japanisch untertitelte Version.



La vérité

Tragikkomödie von Hirokazu Kore-eda, F / Jap 2019, 106 Min



Die Schauspieldiva Fabienne (Catherine Deneuve) veröffentlicht ihre Memoiren. Mit der autobiografischen Schönfärberei verärgert sie die Tochter (Juliette Binoche), die mit ihrem Mann (Ethan Hawke) aus New York angereist ist. Dass Fabienne in einem Film über einen Mutter-Tochter-­Konflikt mitspielt, trägt auch nicht grad zur Entkrampfung der Lage bei. Im ersten französischsprachigen Film von Hirokazu Kore-eda («Shoplifters») steht einmal mehr die Fami­lie im Zentrum: Wie viel Wahrheit, wie viel Lüge verträgt es? Und wie erträgt man eine narzisstische Mutter? Die Tragikomödie ist ganz auf Catherine Deneuve zugeschnitten, die in ihrer mit süffisanten Bösartigkeiten gespickten Rolle richtig aufblüht.



Ab Do 5.3. in den Kinos