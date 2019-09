«Mit Rocky bin ich aufgewachsen»

Das Treffen findet in der Almodobar statt. Christian Jungen hat den Ort für das Gespräch vorgeschlagen. Eine Reverenz vor dem grossen Regie-Star Pedro Almodóvar? Der Grund ist pragmatisch. Ganz in der Nähe des Bahnhofs Enge befinden sich die Büros des Zurich Film Festival (ZFF). Dort ist Christian Jungen seit Mai Senior Programmer und wählt die Filme für das Kinderprogramm aus.

Shaun in Zürich: Der Film läuft im Kinderprogramm des Festivals. Video: YouTube/Impuls Movies

Im nächsten Jahr wird er selber das Festival als künstlerischer Direktor leiten. Ein Glücksfall ist es für ihn. Auch wenn er sich selber als erste die Frage stellen würde: «Was tust du dir da an?» Die Antwort: «Ich bin fasziniert von dieser Welt.»

Mit Almodóvar sprach Jungen vor einiger Zeit in Cannes, und dessen Muse Penélope Cruz schrieb ihm damals ins Programmheft: «Caro amico Cristian!» Und fügte dazu: «Suerte», also viel Glück.

Halluzinogener Trip: «El Abrazo De La Serpiente» über die Suche nach Yakruna-Pflanze. Video: vimeo/trigon-film

«Stars gehören zu einem Festival», sagt Christian Jungen, «sie sind eine Attraktion für das Kino.» Denn der Film ist immer mehr als die Leinwand. Wichtig ist auch das Drumherum. Hier kann man sich manchmal in Stars verlieben. Es geht um Emotionen. Und so soll es auch in Zukunft am Zurich Film Festival sein. Das Publikum kann hier das Glück finden.

Mit dem Starsystem kennt sich Christian Jungen aus. «Hollywood in Cannes» war der Titel seiner Dissertation, Thema ist, was die grossen amerikanischen Studios dazu bewegt hat, nach Frankreich an den Ort der Autorenfilmer Godard, Truffaut und Co. zu kommen. Die schönste Passage gilt der Montée des Marches in Cannes. Anhand der paar Stufen zum Festivalpalast hinauf ist die ganze Magie des Kinos verortbar – wer hier auf dem roten Teppich steht, hebt sich vom gewöhnlichen Leben ab.

Teilweise verstörend: Das zwanghafte Lachen des Arthur Fleck (Joaquin Phoenix). Video: YouTube/Zurich Film Festival

Was es bedeutet, die Treppe hinaufzugehen, hat Jungen von Rocky gelernt. Für Nicht-Rocky-Fans: Es ist die Szene, in welcher der Boxer Rocky Balboa, gespielt von Sylvester Stallone, die Treppe vor dem Kunstmuseum in Philadelphia hinaufstürmt und dann die Arme gegen den Himmel reckt – das Bild steht für das Streben nach Glück. Und für Emotion. Es ist das Jungsche Kinogefühl.

«Mit Rocky bin ich aufgewachsen», sagt Christian Jungen. «Hollywood hat mich immer schon fasziniert.» Das Interesse für den Studiofilm kam erst später. Jungen verdiente sein erstes Geld als Kassierer in einem kleinen Winterthurer Kino. Und entdeckte dort mit «Thelma & Louise», «Il Ladro di bambini» oder «My Own Private Idaho» eine andere Sprache, andere Autoren, andere Sehweisen. Hier beginnt der Weg des Filmkritikers Christian Jungen. Für den «Landboten» in Winterthur hat er geschrieben. Für die «Aargauer Zeitung».

Schreit trotz Empathie: Die Geschichte einer gescheiterten Ehe. Video: YouTube/Zurich Film Festival

Auch für den Boulevard. Zuletzt war er Kulturchef in der «NZZ am Sonntag». In seinem Büro an der Falkenstrasse hing das Originalplakat von «Rocky». Eine kleine Provokation. Und die Erinnerung an seine Herkunft. «Ich komme aus einer Arbeiterfamilie.» Und deshalb ist er auch GC-Fan. Der Club versprach den Kindern aus der Blocksiedlung ein bisschen Noblesse.

Christian Jungen ist unter den Filmjournalisten einer der besten Player. Seine Position im Kritikerteam war die rechte Seite im Mittelfeld, von dort aus verteilte er die Bälle, mancher Steilpass war darunter. «Ich war schon immer eher der Stürmer und Dränger.» Als Sportsmann wollte er in Cannes auch immer eine noch bessere Presse-Akkreditierung haben, bis zur rosa Karte mit Punkt hat er es gebracht, es ist die Kategorie kurz vor dem Kritiker-Papst.

Wie das Schneeballsystem funktioniert: Krystal (Kirsten Dunst) nimmt es mit den Drahtziehern auf. Video: YouTube/Sony Pictures Entertainment

Jetzt wechselt Christian Jungen die Seite und zieht seinen Cannes-Smoking für die Zürcher Festivalnächte an. Adieu, schönes Filmjournalistenleben, in dem man an einem Festival immer nur die besten Filme sieht. Ein Programmer muss manchmal bei seiner Arbeit recht unten durch und sich grauenhafte Sachen anschauen, um eine Perle im Schrott zu finden.

«Les misérables» ist so ein Film. Das Banlieue-Drama von Ladj Ly war in Cannes eine Entdeckung, und dieses Werk kommt jetzt auf Jungens Empfehlung nach Zürich ans Festival. Dem Publikum wird diese Art des Kinos gefallen: ein spannender Thriller, sehr unterhaltsam und doch nah beim Leben. «Ein Film nach meinem Gusto.»

Wenn die Welt plötzlich auf dem Kopf steht: Tennager in London. Video: YouTube/Film4

Eigentlicher Testlauf für die Zukunft des Festivals ist das ZFF für Kinder. Christian Jungen hat die Filme für diesen Programmteil ausgewählt. Und zu sehen ist schon seine Handschrift. Die Filme kommen aus Grossbritannien, Deutschland, auch aus Australien oder Estland, versammelt sind viele Sprachen der Welt. Eine Hommage an das Trickfilmstudio Aardman Animations ist auch darunter.

Der Film «Farmageddon» mit Shaun dem Schaf kommt nicht allein, die Regisseure Will Becher und Richard Phelan sind ebenfalls dabei. Es ist ein Star-Alarm im Kleinen. Aber Christian Jungen weiss, dass die Kinder das Publikum von morgen sind. Und dieses Publikum darf man nicht langweilen.

Do 26.9. – So 6.10.

Diverse Orte

Zu Cate Blanchett und Roland Emmerich siehe

«Reprisen & Filmzyklen» Seite 14

www.zff.com