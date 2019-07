Neue Woche, neues Kino

Child’s PlayVon Lars Klevberg, USA 2019; 90 min.

Horror

Puppen mit künstlicher Intelligenz sind das beliebteste Spielzeug der Saison. Eine alleinerziehende Mutter (Aubrey Plaza) arbeitet in einem Elektrofachgeschäft; als ein Kunde so eine Puppe retourniert, schenkt sie ihrem Sohn (Gariel Bateman). Sie kann ja nicht wissen, dass in der vietnamesischen Spielzeugfabrik ein gequälter Arbeiter sämtliche Sicherheitsprogramme entfernt hat.

Chucky, die Mörderpuppe, wurde für das Remake neu interpretiert: Nicht mehr der Geist eines Serienkillers, sondern kapitalistische Ausbeutung fordert Tote. Auch sonst hat die Horrorkomödie einige clevere Twists, und Mark Hamill ist teuflisch witzig als Stimme von Chucky. (ggs)

Abaton, Arena

Anders, als man sie kennt: Chucky die Mörderpuppe ist zurück. Video: YouTube/AscotElite

L'incroyable histoire du facteur ChevalVon Nils Tavernier, F 2018; 105 min.

Biopic

Der eigenbrötlerische Landpostbote Ferdinand Cheval (Jacques Gamblin) verliert seine erste Frau und heiratet eine Witwe (Laetitia Casta). 1879 stolpert er über einen seltsamen Stein, der ihn dazu inspiriert, mit blossen Händen einen Palast ganz nach seinen Vorstellungen zu bauen. Diesen widmet er seiner Tochter. Mehr als 30 Jahre verwendet er auf den Bau.

Picasso, Max Ernst oder Friedrich Hundertwasser waren Bewunderer des französischen Exzentrikers und seines sogenannten Palais idéal. Regisseur und Drehbuchautor Nils Tavernier zelebriert Chevals oft tragische Lebensgeschichte als kitschige Durchhaltestory. (ggs)

Arthouse Le Paris, Houdini

Er baut einen Palast wie er ihm gefällt: Ferdinand Cheval im Film «L'incroyable histoire du facteur Cheval». Video: YouTube/Praesens - Film

The Lion KingVon Jon Favreau, USA 2019; 118 min.

Abenteuer

Der Löwe Mufasa (Stimme: James Earl Jones) herrscht als gütiger König über die Tiere der afrikanischen Savanne. Da fällt er einem Mordkomplott seines Bruders (Stimme: Chiwetel Ejiofor) zum Opfer. Mufasas Sohn Simba (Stimme: Donald Glover) flieht ins Exil, kehrt schliesslich aber zurück, um den Tod seines Vaters zu rächen.

Das Realfilm-Remake folgt weitgehend dem Animationsfilm von 1994. Bloss, die Möglichkeiten des Zeichentrick-Stils werden für einen steifen Pseudo-Realismus fallen gelassen: Die 3-D-Viecher sprechen so menschlich wie im Original, wirken aber so ausdruckslos wie reale Tiere. Eine bizarre Mischung. (ggs)

Abaton, Arena, Capitol, Corso, Houdini, Metropol

Das Abenteuer vom König der Löwen: das Disney Remake. Video: YouTube/Disney Schweiz