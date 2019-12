Singende Monster grotesk umgesetzt

Cats

Musical von Tom Hooper, GB/USA 2019; 110 min.

Eine junge Katze (Francesca Hayward) wird auf den Strassen Londons ausgesetzt und gerät mitten in ein Ritual ihrer Artgenossen. Der Clan der Jellicles bestimmt nämlich in dieser Nacht, wer von ihnen in den Himmel auffahren darf. Die Kandidaten stellen sich jeweils mit einem Song vor. Wer wird erwählt? Die steppende Eisenbahnkatze Skimbleshanks (Steven McRae)? Die faule Jennyandydots (Rebel Wilson)? Oder gar der böse Zauberer Macavity (Idris Elba)?

Die Lieder aus Andrew Lloyd Webbers Musical von 1981 gehen noch immer ins Ohr, auch wenn die Synthesizertöne ganz schön altmodisch klingen. Ansonsten ist die Kinoversion eine Katastrophe: Die Schauspieler treten nicht in Kostümen auf, sondern wurden nachträglich mit computergeneriertem Fell überzogen. Ein Anblick zum Fürchten. Und es macht die Tanznummern langweilig – denn was soll an einer Choreografie beeindruckend sein, der mit CGI nachgeholfen wurde? (ggs)