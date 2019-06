Tierische Rollenspiele

Was tun unsere Haustiere eigentlich, wenn wir nicht da sind? Diese Frage war der Ausgangspunkt von «The Secret Life of Pets», der vor drei Jahren in die Kinos kam und zu Recht ein grosser Erfolg wurde: Da gab es den Terrier Max, der glücklich bei seinem Frauchen lebte, bis dieses den Strassenköter Duke anschleppte. Da die beiden Rivalen beim Versuch, einander loszuwerden, ihre Halsbänder verloren, wurden sie von Hundefängern geschnappt, dann aber von der Terrortruppe «Ins Klo gespülte Kuscheltiere» gerettet.



Mit Duke hat sich Max mittlerweile angefreundet, und dass sein Frauchen nicht nur einen Mann, sondern bald auch ein Kind hat, macht ihm zwar anfangs zu schaffen, dann aber entwickelt er einen Beschützerinstinkt für den Kleinen. Als die Familie aufs Land fährt, vertraut Max sein Lieblingsspielzeug dem Spitz Gidget an, der in Max verliebt ist. Das grossmäulige Kaninchen Snowball wiederum gehört einem kleinen Mädchen, das ihn in ein Superheldenpyjama steckt, worauf es das Gefühl hat, wirklich zu Höhe­rem berufen zu sein. Deshalb sagt es auch nicht Nein, als das Shih-Tzu-Weibchen Daisy findet, sie beide sollten ein weisses Tigerbaby aus den Fängen eines skrupellosen russischen Zirkusbesitzers befreien.



Der Film zeigt, was Haustiere anstellen, wenn wir nicht hingucken: «The Secret Life of Pets 2». Video: YouTube/Universal Pictures Switzerland



Auf dem Land sieht sich Max allen möglichen Gefahren wie einem wild kollernden Truthahn und einem fiesen Fuchs aus­gesetzt. Doch unter der Führung des cowboyartigen Hofhunds (Stimme: Harrison Ford) lernt der Stadtbewohner, seine Ängste zu überwinden. Gidget muss sich als Katze tarnen, um Maxens Spielzeug vor miesen Miezen zu retten, und Snowball und Daisy sehen sich bei ihrer Befreiungsaktion mit zähnefletschenden Wölfen konfrontiert.

Bei Teil zwei wird mehr Wert auf «family values» gelegt als im ersten (sie seien mittlerweile halt selbst Väter geworden, meint Co-Regisseur Chris Renaud dazu), und so originell wie der noch laufende «Missing Link» sind beide nicht. Aber es gibt schon sehr lustige Szenen, z. B. wenn eine Kuh sich über hündisches Verhalten mokiert oder die eitle Gidget von einer baldrian­bekifften Katze instruiert wird, was den Charakter einer Mieze ausmacht.



In diversen Kinos



(Züritipp)