Wal, Vogel und Echse werden Freunde

Ein kleiner Walfisch träumt davon, so schön singen zu können wie die Grossen. Da stösst er auf die Spuren eines Schiffbruchs auf hoher See – überlebt hat die Katastrophe nur ein Vogel, dessen Käfig auf einer Holzplanke schwimmt. Und siehe da, das gefiederte Wesen hat einen wunderschönen Gesang. Kann der Vogel dem Wal beibringen, wie man richtig singt?

«The Bird and the Whale» ist ein wunderschöner kurzer Animationsfilm der irischen Künstlerin Carol Freeman. Entstanden ist das Werk in einem aufwendigen Verfahren: Jedes einzelne Bild wurde mit Ölfarben auf eine Glasfläche gemalt und wieder weggewischt. 4300 Ölgemälde waren es insgesamt, mehr als ein Jahr dauerte es, sie zu malen – das ergibt am Ende eine Laufzeit von gerade nur sieben Minuten.

Wenn ein Wal singen lernt: Der Animationsfilm erzählt eine rührende Geschichte. Video: YouTube/Paper Panther

Es hat sich aber gelohnt: Am letzten Fantoche, dem internationalen Animationsfilmfestival in Baden, wurde «The Bird and the Whale» als bester Kinderfilm aus­gezeichnet. Zusammen mit anderen Highlights aus dem Kinderprogramm des Festivals ist er nun in Zürich zu sehen. Zu diesen Highlights gehört auch «Muedra»: In dem Stop-Motion-Film aus Spanien gehts um eine Art Eidechse aus Knete, die in einer realen Wüste unterwegs ist und dort verzweifelt nach Schatten und Wasser sucht. Dabei haben es böse Steine und noch bösere Tannzapfen auf das kleine Tierchen abgesehen.

Houdini

Badenerstr. 173

Täglich 14.30 Uhr

www.kinohoudini.ch