Wenn das Böse im Garten landet

Eigentlich will Nathan Gardner (Nicolas Cage) bloss Alpakas züchten. Zusammen mit seiner Frau Theresa (Joely Richardson) und den drei Kindern hat er den abgelegenen Bauernhof seines toten Vaters übernommen und zu einem kleinen Paradies gemacht.



Doch eines Tages fällt das Böse vom Himmel: Nathan will grad mit seiner Frau schlafen – da gibts einen riesigen Knall und einen blendenden Lichtschein. Die Gardners schauen draussen nach und finden im Garten einen Meteoriten. Von dem Gesteins­brocken geht ein pink Leuchten aus, und tags drauf hat er sich in Luft aufgelöst. Dafür wachsen um die Absturzstelle pink Blumen. Die Vegetation und die Tiere in der Nähe des Bauernhofs beginnen sich zu verändern, und auch die Familie Gardner verhält sich immer merkwürdiger.



Horrorfilm mit Nicolas Cage: «Color Out of Space». Video: YouTube/RLJE Films



Der Südafrikaner Richard Stanley wurde Anfang der 90er mit zwei trashigen Horrorfilmchen zum Kultregisseur: In «Hardware» (1990) läuft ein Cyborg Amok, in «Dust Devil» (1992) ein Wüstendämon. «The Island of Dr. Moreau» (1996) mit Marlon Brando hätte Stanleys grosser Durchbruch werden sollen – die Produktion verlief allerdings katastrophal. Stanley wurde während des Drehs gefeuert und durch einen anderen Regisseur ersetzt.



Danach machte er vor allem Dokus, die Lovecraft-Adaption «Color Out of Space» ist nach über zwanzig Jahren seine Rückkehr zum Horrorfilm. Das neue Werk ist aber ebenso schräg wie sein frühes Schaffen: ein visuell überbordender Farbentrip mit schwarzem Humor, viel Gefluche, einem schrillen Nicolas Cage – und mit schleimigen Monstern: Das pink Leuchten sorgt unter anderem dafür, dass Nathans Alpakas auf grässliche Art mutieren.



Die Witze können ganz schön albern werden: So tritt in einer Nebenrolle Tommy Chong auf, den man als eine Hälfte des Komiker­duos Cheech und Chong kennt. In «Color Out of Space» spielt Chong einen Waldschrat, der die ganze Zeit kifft – und eine Katze namens G-Spot hat. Zugegeben, mit dem subtilen Grusel von H. P. Lovecrafts Kurzgeschichte hat das alles nur noch am Rande zu tun. Aber es ist extrem unterhaltsam.



Ab Do 5.3. in den Kinos