Wenn die Lieben regiert

Die Rettung von «bees, trees and seas», also von «Bienen, Bäumen und den Weltmeeren», stellt Charlotte Field (Charlize Theron) in den Mittelpunkt einer politischen Kampagne, die ihr als Sprungbrett ins Weisse Haus dienen soll.

Doch im Zuge ihrer Präsidentschaftskandidatur wird sie mit der Realität politischer Macht­spiele konfrontiert. Ob das mit den Weltmeeren wirklich sein müsse, fragen die einen. Und die Bäume stehen, meinen die anderen, unseren wirtschaftlichen Interessen im Weg. Bleiben am Ende also nur die Bienen übrig? Dafür, dass es nicht so weit kommt, kämpft Fred Flarsky (Seth Rogen), ein investi­gativer Journalist und Jugendfreund Fields, den sie, aus einer Laune heraus, in ihr Team aufnimmt.

Gefühle und Spannungen entwickeln sich: Der Top-Journalist und die Top-Politikerin spielen ein gefährliches Spiel. Video: YouTube/AscotElite

Flarsky soll die Reden der als humorlos wahrgenommenen Kandidatin mit ein paar lockeren Sprüchen aufpeppen. Alsbald jedoch mischt er sich, als Kämpfer gegen faule Kompromisse, in die politischen Richtungsentscheidungen ein; ausserdem kommen sich die Politikerin und ihr unkonventioneller Berater auch privat näher.

Postfaktisch und doch amüsant

Jonathan Levines Film ist in erster Linie eine Liebeskomödie, und zwar eine ziemlich gute, auch eine gut besetzte – ins­besondere Theron hat offensichtlich viel Spass mit ihrer Rolle. Im Kern geht es darum, dass eine beruflich erfolgreiche, aber einsame Frau, die sich nach Nähe sehnt, und ein Mann, der seine Unsicherheit mit Witze­leien und einer überdrehten Aussenseiterattitüde überspielt, sich auf eine Liebes­beziehung einlassen, die ihnen beiden einiges abverlangt. Sowohl er als auch sie müssen auf Sicherheiten verzichten, wenn sie gemeinsam eine Chance haben wollen.

Der politische Aspekt ist, streng genommen, nur ein austauschbares Setting, das der Romcom Fallhöhe verleiht; schliesslich steht bei den Flirts von Field und Flarsky nichts weniger als das Schicksal der freien Welt auf dem Spiel. Dennoch ist «Long Shot» offensichtlich auch als Abrechnung mit der trumpistischen Gegenwart angelegt; ein böswilliger Medienmogul (Andy Serkis), der Field zu manipulieren versucht, ist ein Amalgam aus Steve Bannon und Rupert Murdoch. Als linke Gegenfantasie bleibt der Film dennoch seltsam zahnlos – die postfaktische Gegenwart bekommt man mit solch harmlosen Karikaturen kaum zu fassen.

