Wo bleiben ihre Ecken und Kanten?

Luna Wedler hat eine gute Härte. «Amateur Teens», ihr erster Film, war ein Mobbingdrama, in dem sie eine grosskotzige Sekundarschülerin spielte. Anschliessend tauchte sie für «Blue My Mind» in die Tiefen der Pubertät ab und gewann den Schweizer Filmpreis.

Wedler, aus Zürich, Jahrgang 1999, mag ihre Rollen abgründig. In «Der Läufer» über einen mörderischen Berner Waffenläufer und Koch war sie die Küchen­hilfe. Unterhaltungsstoffe stehen ihr zwar auch, aber sie müssen ein bisschen kratzen. So wie die Erfolgskomödie «Das schönste Mädchen der Welt», in der Wedler, anders, als es der Titel vermuten liess, nicht bloss Staffage war, sondern den Mund aufreissen und sich im Battle-Rap bewei­sen durfte.

Mehr geht nicht: Der Liebesfilm trieft vor Drama. Video: YouTube/STUDIOCANAL Germany

Jetzt aber ist sie «Dem Horizont so nah» und sich so fern. In der zuckerwattierten Verfilmung von Jessica Kochs autobiografischem E-Book spielt Luna Wedler eine Dorfpomeranze, die sich in einen Brad Pitt aus dem Versand­katalog verliebt: Dieser Danny (Jannik Schümann) ist charmant und ein Fotomodel, und den pöbelnden Rowdys in der Provinzdisco zeigt ers mit seinen Kickboxkünsten. Zum Date holt er Jessica (Wedler) im Oldtimer mit Chauffeur ab, bei Sonnenuntergang rezi­tiert er die «Mondnacht» von Eichendorff. Danny ist perfekt, aber auch seltsam traurig. Was ist mit ihm?

Jedenfalls kann Jessica nichts tun, damit es ihm besser geht, und Luna Wedler kann nichts tun, damit die Figur der verzagten Verliebten an Facetten gewinnt. Ihre gute Härte ist hier nicht gefragt. Regisseur Tim Trachte («Benja­min Blümchen») schleift ihr die Kanten ab, bedient die Provinzklischees und rührt den melodramatischen Sirup dick mit Tränenflüssigkeit an.

In diversen Kinos