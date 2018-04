Christo in Zürich

Das Telefonat mit Christo war aufgegleist. Und die nette PR-Frau hatte mich per Mail informiert, wie das ablaufen würde: Erst würde mich ein Herr von der Galerie Gmurzynska anrufen und mich mit Christos Neffen verbinden (der Christos Büro in New York leitet); erst dann würde Christo selbst übernehmen.



Am Montag, Punkt 18 Uhr, klingelte tatsächlich das Telefon. Und während auf dem Sechseläutenplatz der Böögg brannte, sprach ich mit dem berühmten Verhüllungskünstler. «Mister Christo» nannte ich ihn, das passte ihm gar nicht. «Say Christo, just Christo!» Überhaupt gab er den Tarif durch. «No, no, no!» war meist die Spontanreaktion auf meine Fragen, etwa die nach seinem neuesten Projekt «The Mastaba», das im Juni in London eingeweiht wird: eine Skulptur in Form eines altägyptischen Grabes. «No!», das würden zwar alle schreiben, aber ursprünglich habe das Wort Mastaba in ­Mesopotamien eine Sitzbank bezeichnet, und darum gehe es.



Sowieso will er lieber über seine Ausstellung in Zürich sprechen. Ich: Gerne! Da würden ja Zeichnungen ausgestellt und Pläne und Foto­grafien, mit deren Verkauf Christo und seine 2009 verstorbene Partnerin Jeanne-Claude seit je ihre Projekte finanziert hätten – «No! Fotos haben wir nie gemacht, das waren andere.» Okay. Und wie findet Christo die Organisation einer Galerienausstellung? Nicht etwas langweilig, verglichen mit all den Grossprojekten? «No, it’s relaxing!»



Das «r» rollt klangvoll; ein Souvenir aus Bulgarien, wo Christo Wladimirow Jawaschew 1935 zur Welt kam, als Sohn eines Textilfabrikanten. Die Affinität zum Stoff wurde ihm also in die Wiege gelegt – und er lebte sie reichlich aus: 1968 mit der verhüllten Berner Kunsthalle, zum Beispiel; 1985 mit dem Pont Neuf in Paris; und natürlich, als grösstem Triumph, 1995 mit dem Reichstag.



Haben Sie ein Lieblingswerk, Christo? «Das ist, wie wenn ich Sie fragte, ob Sie eins Ihrer Kinder lieber hätten. Jedes ist doch auf seine Weise einzigartig!» Das habe Jeanne-Claude auch immer gesagt. Plötzlich wird seine Stimme ganz sanft. Er vermisse sie sehr, sie sei so kritisch gewesen, die Streitgespräche mit ihr hätten die gemeinsame Kunst besser gemacht. Und wie definiert Christo gute Kunst? «Also erstens passt das Wort ‹gut› nicht zur Kunst. Und zweitens würde ich nie versuchen, sie zu ­definieren.»



Do, 18 Uhr

Galerie Gmurzynska

Paradeplatz 2 / Talstrasse 37, www.gmurzynska.ch

Christo wird an der Eröffnung anwesend sein (am Standort Talstrasse)

Die Ausstellung dauert bis 30.6.



(Züritipp)