Der grosse Guide für das Zurich Art Weekend

Freitag 7.6.

10 Uhr: «Stunde Null»

Wie Hitler und sein Krieg die Kunst veränderten, zeigt die brandneue Sammlungsausstellung mit 70 zwischen 1933 und 1955 entstandenen, teils lange im Depot verschwundenen Werken.

Kunsthaus, Heimplatz 1, 16 / 11 Franken



12 Uhr: «Catwalk» Gehen die Nackte-Frauen-Skulpturen des Zürcher Bildhauers Hermann Haller (†1950) heute noch? Zeitgenössische Gastkünstler – u.a. Yves Netzhammer – antworten mit eigenen Arbeiten.

Atelier Hermann Haller, Höschgasse 6, Eintritt frei



14 Uhr: «Mon univers»



Wenn man schon an der Höschgasse ist, muss ein Abstecher in den frisch renovierten Pavillon Le Corbusier sein. Die aktuelle Schau zeigt Corbu für einmal als Sammler – originell!

Pavillon Le Corbusier, Höschgasse 8, Eintritt 12 / 8 Fr



18 Uhr: Vernissage «Gasträume 2019»

Es ist der 7. Sommer in Folge, in dem man sich auf öffentlichen Plätzen von temporär dort platzierter Kunst anregen lassen kann. Dafür hat man drei Monate Zeit; jetzt gibts erst mal ein Cüpli.

Kaffeehaus zur Weltkugel, Basteiplatz (Bärengasse 20), Eintritt frei



Ab 19 Uhr: Vernissage Ida Ekblad & Zurich Art Weekend Launch Party



Die 39-Jährige Ida Ekblad aus Oslo ist eine Art Pippi Langstrumpf: führt einen Offspace namens «Schloss» und ein eigenes Plattenlabel, mag Schrottplätze und Samuel Beckett, malt, designt und hat unlängst einen Prozess gegen die Firma Birkenstock gewonnen. Ihre bisher grösste Schau, «Fra Åre Til Ovn» («Von der Ader zum Ofen»), dürfte eine coole Wundertüte werden. Ab 21 Uhr: DJs, Drinks, leckeres Essen, kurz: Paaaaarty!

Kunsthalle Zürich / Löwenbräukunst, Limmatstr. 270, Eintritt frei





Samstag 8.6.

Ab 10 Uhr: Galerien / Art Walks



Zürcher Galerien öffnen ihre Türen für Kater-Kafi und die heissesten Ausstellungen der Saison. Wer Bewegung braucht: Zu jeder vollen Stunde (bis 18 Uhr) startet ein Spaziergang (Dauer: ca. 2 Std.), bei dem man sich von Nachwuchskuratoren an ihre Kunst-Hotspots führen lässt.

Anmeldung obligatorisch unter www.zurichartweekend.com/events



11 Uhr: Talk mit Guillaume Bruère u. a.



Der Franzose zeichnete dank Intendantin Barbara Frey in «ihrem» Schauspielhaus, Kuratorin Mirjam Varadinis stellt das Resultat derzeit im Kunsthaus aus. Nun sprechen die drei darüber mit Kuratorenikone Bice Curiger (auf Englisch).

Kunsthaus, Heimplatz 1, 10 / 8 Fr.



14 Uhr: Verein für Originalgraphik: Juni-Edition



Der VFO bietet Druckfrisches (und Erschwingliches!) feil – z. B. von Julian Charrière, unserem Walliser in Berlin, auf den man spätestens an der Venedig-Biennale ’17 aufmerksam wurde.

VFO, Verena-Conzett-Str. 7, Eintritt frei



14 / 15 / 16 Uhr: Art & Science Talks (in Englisch)



Wenn Kunst auf Wissenschaft prallt (so etwa die britische Megabastlerin Phyllida Barlow auf den Kardiologen Frank Ruschitzka, 16 Uhr), kanns eigentlich nicht uninteressant werden.

Schwarzescafé, Limmatstr. 270. Anmeldung: www.zurichartweekend.com



17 Uhr: Frieze Art Magazine Launch



Das Frieze Art Magazine launcht seine Summer Issue mit Longdrinks. Es leben die Anglizismen!

Migros-Museum, Limmatstr. 270, Eintritt frei



18 Uhr: Louise Bourgeois & Pablo Picasso



El Maestro und la Bourgeois auf Augenhöhe, sprich: 90 Werke aus Top-(Privat-)Sammlungen, kuratiert von der Ex-Louvre-Kuratorin Marie-Laure Bernadac. (Und im Nebenraum: Max Bills Lovestory mit dem Bauhaus. Auch nicht übel.)

Galerie Hauser & Wirth, Limmatstr. 270, Eintritt frei



21 Uhr: Hauser & Wirth Publishers



Manuela Hauser und Iwan Wirth vergrössern wieder mal ihr Imperium. Ab sofort gibts, einen Katzensprung vom Bellevue, einen Laden, der den galerieeigenen Publikationen gewidmet ist.

Hauser & Wirth Publishers, Rämistr. 5, Eintritt frei





Sonntag 9.6.

Ab 10 Uhr: Galerien / Art Walks (siehe Samstag)



11 Uhr: Führung «Träume werden wahr»



Zeichnen ist mehr als Stift auf Papier, zeigen fünf Künstlerinnen, jede auf ihre Art. So poetisch!

Helmhaus, Limmatquai 31, Eintritt frei



14 Uhr: Kunstforum Zürich Talk: «Do Galleries Really Have to Grow or Go?» (in Englisch)



Wer sich am Vorabend schon insgeheim diese Frage stellte – hier wird offen darüber debattiert: mit Galeristin Vanessa Carlos und Sammler Alain Servais. Moderation: Ewa Hess, Kritikerin.

Schwarzescafé, Limmatstr. 270. Anmeldung: www.zurichartweekend.com



16.30 Uhr: Ida Ekblad im Talk (in Englisch)



Wer ihre Schau gesehen hat, will sie live erleben.

Kunsthalle, Limmatstr. 270. Anmeldung: www.zurichartweekend.com





Montag 11.6.

Das Zurich Art Weekend ist vorbei, alles disloziert nach Basel, wo es mit der Art weitergeht. Wer nicht mehr mag: Flipflops bzw. Gummistiefel montieren und den Pflanzenmarkt im Park des Museums Rietberg besuchen.



(Züritipp)