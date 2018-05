Der unsterbliche Grosse

Ein Bild für Götter. 1963 wars, als ein gewisser Cassius Clay in einem Gym in Miami für einen Fotografen posierte. 21 Jahre alt war er da und ein hübscher Kerl, was er auch wusste; dazu hatte er eine grosse Klappe und stachelte seine Gegner im Ring gern mit frechen Sprüchen an. Die Presse mochte ihn nicht; mancher Journalist freute sich damals, das schwarze Grossmaul bald am Boden zu sehen.



Es kam anders. Ein Jahr, nachdem das Bild vor dem Spiegel entstanden war, setzte Clay den amtierenden Weltmeister Sonny Liston K. o.; im Tumult nach dem Sieg schrie er immer wieder «I am the greatest!» in die Mikrofone. Kurz darauf outete Clay sich als Mitglied der Nation of Islam und legte seinen «Sklavennamen» ab, um sich fortan Muhammad Ali zu nennen.



Der Rest ist Geschichte – die am 3. Juni 2016 zu Ende ging, als der von Parkinson gebeutelte Ali in einem Spital in Arizona starb. Zu seinem zweiten Todestag versammelt die Bildhalle Aufnahmen von diversen Fotografen – und benennt die Schau («Now you see me») nach einem Reim Alis im Vorfeld des «Rumble in the Jungle» 1974 in Kinshasa, dem Jahrhundertkampf gegen George Foreman: «Float like a butterfly, sting like a bee. His hands can’t hit what his eyes can’t see. Now you see me, now you don’t. George thinks he will, but I know he won’t.» Ja, jetzt sehen wir dich, Muhammad. Klar und deutlich.



Bildhalle

Stauffacherquai 56 www.bildhalle.ch

Vernissage: Do 18–21 Uhr; Thomas Hoepker und Eric Bachmann sind anwesend

Bis 7.7. Mi–Fr 12–18.30 Uhr, Sa 11–16 Uhr

(Zueritipp)