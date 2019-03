Hier wird der stärkste Diaprojektor der Welt repariert

«Wie geil sieht das denn aus?» Das fragt sich jeder, der den Andreoli-Spitlight sieht, den grössten Diaprojektor der Welt. Dieselbe Frage müsse sich einst auch sein Erfinder und Erbauer, der Tessiner Ingenieur Gianni Andreoli, gestellt haben.



Davon geht Mark Ofner aus, der das 13,6 Meter lange Ungetüm derzeit restauriert. «Andreoli war Flugzeugingenieur. Die Form des Spitlight verdankt sich also Andreolis Beruf. Die Ventilatoren des Projektors zum Beispiel sind in den Stummelflügeln drin. An diesen Ventilatoren brachte Andreoli hinten noch rote Blinklichter an. Genial!»



Olympia-Signet an einer Dolomitenwand



Anfang der Fünfzigerjahre gebaut, hatte der Spitlight seinen grössten Moment 1956, an den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo. Dort wurde das wohl grösste Olympia-Signet der Geschichte auf eine Dolomitenwand projiziert (833 m breit, 340 m hoch).



Knapp 30 Jahre später schenkte Andreolis Witwe den unhandlichen Diaprojektor dem Winterthurer Technorama. Dieses gab das gute Stück später Mark Ofner zum Reparieren – und nun steht der Spitlight P.300.5 also in Ofners Garage in Winterthur, wo man ihn dieser Tage besichtigen kann.



««Operateur Lüthy erzählte mir, dass ein Vogel, der fünf Meter vor dem Scheinwerfer durchgeflogen war, als Poulet gelandet sei.»Mark Ofner

Was hat es eigentlich mit der Seriennummer auf sich, die seitlich auf dem Spitlight prangt? Ofner dazu: «Gianni Andreoli bekam auch Aufträge der Schweizer Armee, und dort geht bekanntlich nichts ohne Nummer. Ich habe ordnerweise Unterlagen zum Spitlight studiert, habe Interviews mit dem damaligen Chefoperateur Werner Lüthy geführt. Aber keine Sau weiss, wie Andreoli auf diese Nummer kam. Es ist ja nicht so, dass es die fünfte Version wäre. Es gibt nur eine.»



Ein Bild von einem Quadratkilometer Durchmesser



Ofner sagt von sich selbst, er sei zwar wahnsinnig, aber nicht im selben Ausmass wie Andreoli. Das Ziel seiner jetzigen Arbeiten ist, den Brenner des Projektors neu aufzubauen. Zwar funktioniere der Spitlight mehr oder weniger, doch würden die Leuchtmittel lediglich noch für vier Stunden reichen. Bei einer Show wäre zudem Vorsicht geboten, sagt Ofner. «Operateur Lüthy erzählte mir, dass ein Vogel, der fünf Meter vor dem Scheinwerfer durchgeflogen war, als Poulet gelandet sei».



Dank der aussergewöhnlichen Leistung des Spitlights könnte man die Lichtbilder eigentlich auch auf Wolken werfen. Aus sechs Kilometer Distanz würde ein Bild von einem Quadratkilometer Durchmesser entstehen. Und was würde der Radio-TV-Elektronikmeister Ofner am liebsten mit dem Spitlight bespielen? «Den Uetliberg, vom Zürihorn aus, am Züri-Fäscht im Jahr 2022.»



Mo 25.3. bis Fr 29.3. — 18 Uhr

Werkstatt Mark Ofner

Winterthur, St. Gallerstr. 182

Werkstattbesuch und Gespräch mit Mark Ofner, Eintritt: 25 Franken

Anmeldung unter: www.digitalbrainstorming.ch



(Züritipp)