Im Norden viel Neues

Einer der jüngsten Teilnehmer ist der Pfäffiker Dave Honegger. Der Fotograf produziert aufwendige Bildstrecken, die fast märchenhaft und aus einer anderen Zeit anmuten. Einige Serien wie «Hiraeth», in der eine weiss gekleidete Frau mit einem Pferd vor einem alten Karussell steht, oder «While They Suffer», bei der Honegger ein Paar mit einem kleinen Kind inszeniert, erinnern an Tim Burtons fantastisch-skurrile «Alice im Wunderland»-Ästhetik.

Weniger malerisch ist die Serie, die der Autodidakt, der seine Lehre als Fotofachmann abgebrochen hat, weil er fand, dass er mit freien Arbeiten mehr lerne, nun in Oerlikon zeigt. «Story of an Anti-Hero – Wir sind die Anti-Helden!» heisst die Arbeit, bei der Hon­egger stark mit Klischees einer ein­fachen, fast schon randständigen Familie spielt; etwa, wenn er den übergewichtigen, lediglich mit einer Unterhose bekleideten Vater rauchend neben Pizzaschachteln inszeniert.

Eingeladen von Photo-Zürich-Kurator Joshua Amissah, zeigt die hier lebende Bielerin Ella Mettler einige ihrer jüngsten Arbeiten, darunter eine Serie für den Tessiner Modedesigner Rafael Kouto, der aus alten Kleidungsstücken neue kreiert. Nachhaltigkeit ist Mettler wichtig: Letztes Jahr hat sie für das «Friday Magazin» in einer Sonderausgabe zum «Greta-Effekt» eine junge Gärtnerin fotografiert sowie Kampagnen für den Zürcher Fair-Fashion-Laden Karikari und das nachhaltige Taschenlabel Pinqponq geshootet.

Spannend sind auch die freien Arbeiten der jungen Fotografin: In der Serie «So Close it Hurts» etwa hat sie Menschen aus ihrem Umfeld gebeten, sich auf einen Scanner zu legen, um so unbekannte Seiten von ihnen zu entdecken und ihnen noch näher als mit der ­Kamera zu kommen. Entstanden sind ungewöhnliche Nahaufnahmen von nassen Mündern, verdrückten Nasen oder platten Haaren.

Die Stillleben der Zürcherin erinnern mit ihren grellen Farben und einfachen Arrangements teilweise stark an die Fotos von Walter Pfeiffer. Und trotz der Ähnlichkeit hat Rotzler, die letztes Jahr ihr Fotografiestudium abgeschlossen hat, eine eigene Bildsprache entwickelt. In einer Serie, die auch an der Photo Zürich zu sehen ist, inszenierte sie Designobjekte, zum Beispiel eine Vase der Berner Keramikmanufaktur Linck, Ohrringe der Westschweizerin Vanessa Schindler oder Schuhe von Stella McCartney (Bild).

Ihre plakativen Bilder druckt Rotzler teils auf ­Objekte, etwa auf Schneidebretter, Küchentücher oder Schals. Denn die Fotografin interessiert sich auch stark für den Bildträger – der eben nicht immer ein Papier oder ein Bildschirm sein muss – und seine Haptik. So entstehen teils skurrile und spannende Kombinationen, die sich perfekt ins Gesamtwerk der jungen Fotografin einfügen.

