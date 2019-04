Immer wieder Max Bill

«Konstruktion aus Schwarz, Lila, Orange und Weiss»



Max Bill, Konstruktion aus Schwarz, Lila, Orange und Weiss, 1944/45. Bild: Max Bill/Pro Litteris Zürich, Kunsthaus Winterthur



Der 1908 geborene Bill war Begründer der Zürcher Konkreten. Inspiriert von Wassily Kandinsky und Paul Klee, unter denen Bill am Bauhaus in Dessau studierte, und dem Urvater der konkreten Kunst, Theo van Doesburg, proklamierte er 1949 in einem Ausstellungskatalog des Kunsthauses Zürich die neue Strömung, die auf geometrischen Formen und somit mathematischen Grundlagen beruht.



Hochschule für Gestaltung Ulm



Ab den 1950er-Jahren lehrte Bill an der von ihm mitbegründeten Hochschule für Gestaltung in Ulm. Nicht nur war er der erste Rektor der Schule, er entwarf auch das Schulgebäude. Bis 1968 wurden etwa ICE-Gestalter Alexander Neumeister oder der international bekannte Designer Rolf Müller ausgebildet, Josef Albers und Johannes Itten unterrichteten unter anderen hier. Und so gilt die HfG Ulm – die Stadt war nach dem Zweiten Weltkrieg Zentrum eines intellektuellen Aufbruchs – nach dem Bauhaus als international bedeutendste Designschule.



Ulmer Hocker



Max Bill, Ulmer Hocker. Bild: Max Bill, Pro Litteris Zürich



Drei Holzbretter und ein Holzrundstab: Das einfache Möbel, das als Hocker, Beistelltisch oder Gestellelement eingesetzt werden kann, geniesst heute Kultstatus. Gemeinsam mit Hans Gugelot entwickelte Bill 1954 das Objekt für die Studenten an der Kunsthochschule in Ulm, wo der gebürtige Winterthurer damals unterrichtete. Bis heute wird der Hocker produziert und verkauft – und hat mittlerweile sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag.



Pavillon-Skulptur



Steht prominent an der Bahnhofstrasse: Max Bills Pavillon-Skulptur. Bild: Philip Hitz/Pro Litteris Zürich

Das grosse Granitwerk an der Ecke Bahnhof-/Pelikanstrasse, das aus 63 gleich grossen Quadern besteht, wurde 1983 errichtet und sorgte damals bei den Zürchern für grosse Empörung; als monströs und scheusslich wurde es geschimpft. Auftraggeber waren der Stadtrat und die Direktion der Bankgesellschaft, die Max Bill zu dessen 70. Geburtstag mit einem Kunstwerk im öffentlichen Raum ehren wollten. Bill selbst wünschte sich, unter den Granitbögen bestattet zu werden. Als die Stadt dies nach seinem plötzlichen Tod 1994 ablehnte, verstreute seine Witwe die Asche des Künstlers rund um die Pavillon-Skulptur.



Die Gute Form



Viele von Max Bills Schriften drehten sich um Produktgestaltung – in ihrer Summe ergaben sie das Postulat «Die Gute Form», das 1957 als Buch erschien. Das gestalterische Ziel sollte sein, dass Funktion, Form und Schönheit eines Produkts perfekt harmonierten und es somit zeitlos ist. Zahlreiche Gestalter, z. B. Susi und Ueli Berger, orientierten sich an den von Bill und dem Schweizer Werkbund aufgestellten Richtlinien.



Kunstmuseum Winterthur

Beim Stadthaus, Museumstr. 52

Vernissage: Fr 18.30 Uhr

Di 10–20 Uhr, Mi–So 10–17 Uhr

Bis 2.2.2020

www.kmw.ch



(Züritipp)