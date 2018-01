Sie nimmt sich Raum

Was für eine Idee: Tonplatten, aufgerollt wie Teppiche, auf eine sechsspurige Strasse legen, Autos darüber fahren lassen und anschliessend im Ofen zu einer Keramik brennen. «Miles and Moments» heisst die Arbeit von Katinka Bock, die sich als 15 Meter lange Spur durch die Räume des Kunstmuseums Winterthur zieht. Nimmt uns die Künstlerin auf die Schippe? Ist es ein Spiel? Vielleicht. In erster Linie steht die Arbeit für das, was die 42-Jährige in ihrem Werk immer wieder neu thematisiert: Die einzige Konstante aller Dinge ist der stete Wandel. Wer ist diese Frau, die die Bildhauerei auf neue Art und Weise anpackt? Dieser einst fest in Männerhand liegenden Kunstform eine erfrischende, weibliche Form verpasst hat?

Die gebürtige Frankfurterin lebt seit Jahren in Paris, wo sie sich in ihren Arbeiten mit Raum und Zeit auseinandersetzt. Dabei bezieht sich die Meisterschülerin von Inge Mahn auf die Postminimalkunst der späten 1960er-, frühen 1970erJahre. In dieser Zeit suchten die Künstlerinnen nach einem Ausweg aus der männlich dominierten Kunstwelt. Sie erprobten neue Materialien, spezialisierten sich auf Videokunst, experimentierten mit Performances und eroberten sich so neue Felder, in denen noch nichts gefestigt und alles möglich war. Als Katinka Bock in den späten Neunzigern ihre ersten Arbeiten kreiert, sind diese Kämpfe längst ausgefochten. Wie Magali Reuss oder Thea Djordjadze verwendet sie unterschiedliche Bausteine aus diesen Feldern und setzt sie unideologisch neu zusammen.

Was ist drunter? Katinka Bocks «Süss Sauer» aus 2012.

Katinka Bocks Werke befinden sich stets in einem Übergangszustand und wirken dadurch vergänglich und unbeständig. Die verwendeten Materialien – Holz, Stoff, Ton, Stein, Kupfer, Glas oder Wasser – werden gerubbelt, gefaltet, gerollt oder gegossen. Einige ihrer Arbeiten erzeugen Wärme oder Dampf, bei anderen verändern sich die verwendeten organischen Materialien und müssen zwischendurch ersetzt werden. «Raum und Zeit erwecken meine Arbeiten zum Leben», sagt die Künstlerin. Im Gegensatz zur Künstlerinnengeneration der 1970er, aus deren Tradition sie erwachsen ist, sind Bocks Arbeiten nicht nur die Abbildung von Prozessen, sondern starke, visuelle Metaphern.

Ein zentraler Aspekt ist der Einbezug des Ausstellungsortes. Die Künstlerin beschreibt das so: «Es ist wie mit dem Stein, den man ins Wasser wirft und der so seine Kreise zieht.»

Was sie dazu bewogen hat, im Winterthurer Erweiterungsbau eine Art Sanitärinstallation zu kreieren, bleibt ihr Geheimnis. Auf der Höhe von drei Metern zieht sich ein Heizungsrohr diagonal durch die vier Räume und führt dabei auch durch die Museumswände.

Es steht - mit dem Titel «Population (erschöpft)», 2017.

Sie nutzt damit nicht nur die Länge und Breite des Raumes, sondern auch die Diagonale und gibt dem Betrachter dadurch eine Bewegungsrichtung vor. «Die Besucher werden bei Katinka Bocks Werk ganz anders gefordert, als wenn das Objekt immer auf Augenhöhe präsentiert wird», sagt Konrad Bitterli, Direktor des Kunstmuseums Winterthur und Kurator der Ausstellung, und verweist auf die gleichzeitig laufende Schau «Räume besetzen: Werke von Bildhauerinnen».

Der Titel sei Programm. «Wenn man unsere Sammlung auf die Genderfrage hin betrachtet, fällt auf, dass durch den gesetzten Schwerpunkt in Minimal/Postminimal und Arte povera hauptsächlich Männer vertreten sind. Dem wollte ich Gegensteuer geben.» So zeigt Marisa Merz beispielsweise zierliche Köpfe aus ungebranntem Ton und stellt die Figürlichkeit ins Zentrum, im Werk «Idol» von Meret Oppenheim wird der Körper bloss noch angedeutet. Die Objekte der deutsch-amerikanischen Ruth Vollmer und jene von Rita McBride spielen mit dem architektonischen Raum, den sie ebenso selbstbewusst wie selbstverständlich erobern.

Ausgehend von der Skulptur im klassischen Sinne steht in dieser Ausstellung also die Rückgewinnung des Raumes für weibliche Kunst im Fokus. So wie das Katinka Bock überaus erfolgreich macht.

Vernissage Katinka Bock und «Räume besetzen»:

Fr 18.30 Uhr. Bis 2.4. (Katinka Bock) resp. bis 12.8. («Räume besetzen»)

Künstlergespräch mit Katinka Bock: Di 13.2., 18.30 Uhr. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)