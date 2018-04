So schön sieht Widerstand aus

Es ist das vielleicht bekannteste Antikriegs­plakat überhaupt: «Victory 1945». Und man kann sich bildhaft vorstellen, wie das war, als es geschaffen wurde, im Frühling 1975, genau 30 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Shigeo Fukuda – schon damals, mit Mitte vierzig, einer der bekanntesten Grafiker Japans, ein schmächtiges Kerlchen mit buschigen Augenbrauen, grosser Warze auf der Nase und einer Vorliebe für bunte Krawatten – wird an seinem Arbeitstisch in seinem Häuschen am Rande von Tokio gesessen und sich diebisch darüber gefreut haben, was ihm da wieder für ein Wurf geglückt war, und wie er den Kriegshetzern da draussen wieder eins würde reinbrennen können.



Sein Talent, komplexe Sachverhalte in geradezu erschütternd simple Bilder umzumünzen, nutzte Fukuda immer wieder gern für humanitäre Zwecke. Das Sieger-Preisgeld, das er für «Victory» am grossen Plakatwettbewerb in Warschau 1975 gewann, spendete er für die Friedensbewegung. Er selbst brauchte nicht viel. Aus einer ­Familie von Spielzeugherstellern stammend und schon als Kind ein Meister in der Papier-faltkunst Origami, war er von jeher zufrieden, wenn er seinen Mitmenschen etwas ­geben konnte, das sie beschäftigte. Zum Beispiel gutes Design – das seiner Ansicht nach «30 Prozent Erhabenheit, 20 Prozent Schönheit und 50 Prozent Absurdität» brauche, wie er mal sagte. «Victory» ist jetzt in der Ausstellung «Protest!» zu sehen, neben 299 ­weiteren Plakaten. Und jedes hat eine Geschichte.



Museum für Gestaltung Toni-Areal

Pfingstweidstrasse 96, www.museum-gestaltung.ch

Vernissage Do 19-22 Uhr, bis 2.9.

Eintritt 8 Franken



(Züritipp)