Teheran retour

In der kalt-grauen Winterzeit lechzt das Auge regelrecht nach Farbe. Da kommt die neue Ausstellung im Museum Rietberg gerade recht: Nach mehrjähriger Aufarbeitungszeit präsentiert das auf aussereuropäische Kunst spezialisierte Haus unter dem Titel «Farbe bekennen» eine Sammlung persischer Textilien aus dem späten 19. Jahrhundert.



Zu verdanken sind die bunten, bestens erhaltenen Stücke einem Schweizer. Genauer: einem St. Galler Kaufmann namens Emil Alpiger, der damals im Iran die ­Geschäfte von Ziegler & Co. betreute, einer Schweizer Handelsfirma mit Sitz in Manchester.



Orientteppiche nach europäischem Gusto



Natürlich, man wirtschaftete auch vor mehr als hundert Jahren schon international, und das hatte auch da schon Einfluss auf die Ware selbst: Orient­teppiche – seit der ersten Weltausstellung 1851 europaweit heiss begehrt – wurden für den Export im Design dem Gusto der westlichen Schickeria angepasst.



Umgekehrt guckten sich die persischen Hersteller europäische Dekors für ihre eigenen Produkte ab. Das alles illustrieren die Gewänder, Stoffe und Fotos, die Alpiger 1896 mit zurück in die Schweiz brachte, als sein Einsatz für Ziegler & Co. nach 20 Jahren endete. Alpigers Urenkel schenkte das kostbare Konvolut dem Rietberg, das damit nun die farbenfrohe «textile Eleganz in Teheran um 1900» wieder aufleben lässt.



Museum Rietberg

Gablerstr. 15

Ab Freitag

Bis 14.4.2019

www.rietberg.ch



(Züritipp)