Unentdeckte Seiten entdecken

Natur



Es soll ja zwei Sorten Menschen geben: die, die Vögel langweilig finden, und die, die davon beglückt sind. Erstere dürfen jetzt weiterblättern. Letztere, aufgepasst: Der schwedische Fotograf Roine Magnusson ist in einer Beringungsstation auf Öland so nahe an Baumpieper, Weisswangengans, Meerstrandläufer und Co. herangekommen, dass man deren Federn zählen könnte. (Dabei wurden, wohlgemerkt, nur jene Tiere abgelichtet, die keine Angst zeigten.) Kurztexte zu jeder Spezies runden die Porträts ab.



Der Fotograf kam den Vögeln unglaublich nahe: etwa dem Sperlibgskauz. Foto: Roine Magnusson



Vögel ganz nah

Roine Magnusson (Foto), Asa & Mats Ottosson (Text)

Sieveking, 2018

272 Seiten, gebunden, 48 Franken



Landschaft / Baukunst



Schon klar, das ganze Leben ist ein Irrgarten, aber hier soll es für einmal um richtige, gebaute bzw. gepflanzte Labyrinthe gehen. Rund 60 Stück auf fünf Kontinenten hat das Autorenduo besucht und jeweils auf einer elegant gelayouteten Doppelseite historisch und bautechnisch aufgedröselt. Ferner gibts zu jedem eine Illustration aus der Vogelperspektive (bzw., beim 2012 fertiggestellten Maze-Wolkenkratzer in Dubai, von vorn). Aber Achtung: Einmal eingelesen, will man auch hinreisen.



Labyrinthe. Eine Reise zu den berühmtesten Irrgärten der Welt

Angus Hyland & Kendra Wilson, Illustr. Thibaud Hérem

Laurence King, 2018

144 Seiten, gebunden, ca. 43 Franken



Street Photography



Vivian Maier, deren Lebenswerk erst kurz vor ihrem Tod 2009 entdeckt wurde und die Geschichte der US-Fotografie mal eben um ein neues Kapitel ergänzte, ist der Darling all jener, die Street Photography in Reinform lieben. Bisher kannte man die geheimnisvolle Nanny mit der Kamera nur als Schwarzweisszauberin, nun kommen – endlich! – ihre Farbfotos als Bildband raus: Schnappschüsse so pointiert, dass man es kaum fassen kann; Momentaufnahmen (meist aus den 70ern) von erschütternder Zeitlosigkeit.



Einer von Maiers farbigen Schnappschüssen. Bild: Vivian Maier



Vivian Maier. Die Farbphotographien

John Maloof & Howard Greenberg (Hrsg.)

Schirmer / Mosel, 2018

240 Seiten, gebunden, ca. 77 Franken



Architektur



Wenn ein Gebäude aussieht, als hätte ein Riese mit Megabauklötzen gespielt – aus welcher Epoche stammt es dann? In welchem Jahrzehnt wurden Häusern Bullaugen verpasst? Und was ist typisch für die Architektur der Jetztzeit? All das beantwortet das knackige Büchlein der Kunsthistorikerin Turit Fröbe (die auch schon ein witziges Werk über Bausünden geschrieben hat). Zum Nachschlagen, Schmökern, bewusster Sehen. Und was die obigen Fragen angeht: Postmoderne; 1980er; z.B. Ornament-Brüstungen.



Alles nur Fassade? Das Bestimmungsbuch für moderne Architektur

Turit Fröbe

Dumont, 2018

176 Seiten, broschiert, ca. 30 Franken



Biografie



Oh, bitte. 2019 hat noch nicht mal begonnen, und schon haben alle genug vom ewig angekündigten 100-Jahr-Bauhaus-Jubiläum. Ein Frischekick ist indes die als Roman verpackte Lebensgeschichte von Ise Frank – die nicht nur die Ehefrau von Bauhaus-Guru Walter Gropius war, sondern auch wahrhaft emanzipiert, gnadenlos stylish und bis dato so gut wie unbekannt. Die Architekturprofessorin Jana Revedin stiess per Zufall auf «ihre» Heldin – und entwickelte instantan einen Girl Crush. Nachvollziehbar.



Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus: Das Leben der Ise Frank

Jana Revedin

Dumont, 2018

304 Seiten, gebunden, ca. 35 Franken

