Wie gehts Zürichs Kunstszene?

Volumes

Dass Print nicht tot ist, beweist die 5. Ausgabe der unabhängigen Kunstbuchmesse Volumes: Über 80 Verlage aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Kunst- und Künstlerbücher, Zines und Magazine. Ein grosser Teil davon stammt aus Zürichs vielfältiger Szene, ein anderer aus Chile; in einer Sonderschau wird die unabhängige Verlagsszene des südamerikanischen Landes gezeigt. Wer nicht nur blättern (und kaufen) will: Während der drei Messetage finden auch Performances und Workshops statt.



Kunsthalle

Fr 23.11. bis So 25.11.

Programm siehe www.volumeszurich.ch





@ From_Here_And_Everywhere

Die «Kunst: Szene» ist ein unjuriertes Projekt, grundsätzlich kann jeder und jede teilnehmen. Trotzdem sind nicht alle dabei. Wamidh Al-Ameri, Nadja Baldini und Vreni Spieser zeigen die, die aus unterschiedlichsten Gründen fehlen. Diese unsichtbaren Künstler machen die drei Initianten auf ihrem Instagram-Kanal sichtbar: Sie zeigen Arbeiten und erklären, wie die meist ausländischen Kunstschaffenden, etwa der Iraner Hamed Rashtian oder die Libanesin Sana Al Mor, in Zürich leben und arbeiten.



Publikumsveranstaltung zum Thema: 1.12., 16 Uhr Helmhaus

Weiterer digitaler Gastort auf Instagram: @werktitel





Schule des Lebens

Als eine Mischung zwischen Universität, Beiz, Vortrag und Bühne beschreiben die Initianten, zu denen u. a. Kunsthalle-Direktor Daniel Baumann gehört, die «Schule des Lebens». Und ja, es soll gelernt und vor allem gefragt werden: In Vorträgen sprechen Experten über das Thema Kunst und Leben, in Einzelgesprächen – für die sich Interessierte in einen Stundenplan eintragen – können u. a. Politikerin Jacqueline Fehr, Kuratorin Cathérine Hug oder Galeristin Marina Olsen mit Fragen gelöchert werden.



Kunsthalle

Sa 1.12. Anmeldung ab 10 Uhr, Gespräche ab 11 Uhr





Stundengalerie

Im Kreis 4 wird viel gebaut. Als künstlerische und nach eigenen Angaben ironische Antwort auf diese Entwicklung hat der Künstler Markus Weiss einen Container mit überdachter Veranda konzipiert. Den kleinen Ausstellungsraum vor der Amboss-Rampe bespielen täglich andere Künstler, z. B. die 2018 für den Swiss Art Award nominierte Valentina Minning.



Amboss Rampe

Täglich 12–24 Uhr





Kunst ausserhalb der Galerie

Im GZ, in einem Yoga-Studio, in einer alten Seilerei, in Quartiertreffs von Wollishofen bis Witikon und Affoltern – und ja, auch in Galerien, aber eben nicht nur – zeigen die rund 250 Kunstschaffenden und Kollektive, darunter Tonjaschja Adler, Magdalena Baranya und Pascal Sidler, ihre Arbeiten. Dass Kunst auch an Orten ausgestellt wird, die auf den ersten Blick überraschen, passt zum erklärten Ziel der Organisatoren: Die «Kunst: Szene Zürich 2018» soll ein Experiment sein.



Alle Orte siehe www.kunstszenezuerich.ch/gastorte

Täglich, diverse Öffnungszeiten



Diverse Orte

Eröffnung: Fr 17 Uhr, Quartiertreff Zehntenhaus, Zürich-Affoltern

Eröffnungsparty: Fr 20–4 Uhr, Amboss Rampe

Bis 2.12.

Eintritt zu allen Ausstellungen und Events frei

www.kunstszenezuerich.ch



