Die wunderlichen Blüten der Globalisierung

Die Globalisierung, so schlechtgeredet sie in diesen Tagen auch wird, treibt, das muss man ihr lassen, bisweilen schon herrlich wunderliche Blüten. Nehmen wir die Illustration oben, ein Etikett der Winterthurer Firma Volkart, das um das Jahr 1920 herum im Umlauf war. Darauf sieht man einen indischen Herrscher auf dem Thron sitzend, umringt von seinem exotisch-royalen Hofstaat, zu dem offenbar auch ein affenartiges Wesen gehört (oder ists doch ein Leopard?).



Der elsässische Zeugdruck beginnt 1746 in Mülhausen: Stoff aus der Manufaktur Soehnée l’Aîné & Cie in Munster, um 1799. Bild: Schweizerisches Nationalmuseum, ehem. Sammlung Petitcol



Zu jener Zeit existierte die Gebr. Volkart & Cie. schon seit 70 Jahren – und befand sich gerade in ihrem Golden Age. Als einer der grössten Player weltweit handelte sie mit Baumwolle und macht so ein ungeheures Vermögen. Heute gibt es die Firma in der Form zwar nicht mehr; dafür hat sie Spuren hinterlassen: vom Ex-Firmenhauptsitz in Winterthur (dem bauchigen Gebäude gleich hinterm Bahnhof, wo heute die ZHAW drin ist) bis zum Oskar-Reinhart-Museum, das die private Kunstsammlung eines der Volkart-Sprösslinge beherbergt.



Und nun macht sich der Geist der Gebrüder Volkart auch in Zürich breit: Im Landesmuseum, das mit seiner neuen Sonderausstellung die europäisch-indischen Baumwoll-Verstrickungen im historischen Überblick zeigt. «Indiennes» heisst die Schau – und verdankt diesen französischen Titel der Tatsache, dass Frankreichs Oberschicht im 18. Jahrhundert derart auf die kunstvoll bedruckten Stoffe aus Indien abfuhr, dass Frankreich deren Import verbieten musste, um die heimische Seidenproduktion zu schützen. Die Schweiz wiederum bezog nicht nur Waren aus Indien, sondern führte dort selbst auch etwas ein: nämlich Missionare, welche die Hindus in brave ­Protestanten umerziehen sollten.



Die Basler Mission gründet in Indien nicht nur Schulen und Spitäler, sondern auch Webereien und Ziegeleien, wo die bekehrten Inderinnen und Inder beschäftigt werden: Weberei in Calicut, Ende 19. Jh. Bild: Archiv der Basler Mission, Basel (QU-30.016.0045)



Kurz: Religion, Handel, Handwerk, Design, all das und noch mehr bringt die Schau aufs Tapet, angefangen bei der ­Industrialisierung bis hin zu Mahatma Gandhi und seinen Outfits mit Symbolcharakter. Klar, das ist dicht, teils gar komplex – aber selten war eine Geschichtsstunde derart schön illustriert wie diese.



Landesmuseum

Museumstr. 2

Ab Fr 30.8. bis 19.1.2020

Eintritt 10 / 8 Franken

www.landesmuseum.ch