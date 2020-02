«Ich suche im Chaos einen Moment der Ruhe»

Wie kamen Sie zur Kriegsreportage?

Als ich als Fotoreporterin für die Zeitung zu arbeiten begann, hatte ich nicht die Absicht, aus Konfliktzonen zu berichten. Aber einer meiner ersten Jobs führte mich nach El Paso, Texas, direkt an die Grenze zu Mexiko. Das war in den späten 80ern, als zwei politische Parteien um die Führung kämpften. Tausende versammelten sich zu hitzigen Protesten; etwas, das ich dort, wo ich aufgewachsen bin - in den Vororten von Kalifornien und Virginia - nie gesehen hatte. Dieser Auftrag führte zu vielen weiteren in Mexiko, Zentral- und Südamerika sowie in der Karibik für die «L.A. Times», wo man mich 1994 anstellte. Zehn Jahre lang berichtete ich über politische Querelen und über Naturkatastrophen, was eine gute Vorbereitung war für die Aufträge, die danach folgten, in weiter entfernten Konfliktzonen wie Kosovo und Palästina sowie, kurz nach 9/11, in Afghanistan und im Irak.

Was reizte Sie an diesen Aufträgen?

Als US-amerikanische Fotojournalistin empfand ich es als meine Pflicht, aufzuzeigen, wieviel Einfluss die US-Regierung rund um die Welt hat und zu zeigen, wie unsere Soldaten im Ausland kämpfen. Wenn du zu den wenigen internationalen Reportern gehörst, die solche Geschichten abdecken, bedeutet das, dass deine Arbeit viel Beachtung erfahren wird. In Bagdad war ich eine von zehn US-Journalisten, als die Bombardierung begann; und ich war die einzige, die im Frühjahr 2002 während der Belagerung der Geburtskirche in Bethlehem aus dem Innern der Kirche berichtete.

Ist es einfacher oder schwieriger für eine Frau, aus Krisengebieten zu berichten?

Beides. Als Frau habe ich direkteren Zugang zur Lebensrealität anderer Frauen, vor allem im Mittleren Osten und in Asien. Andernorts machte die Tatsache, dass ich eine Frau bin, meine Arbeit schwieriger, etwa dann, wenn es darum geht, in militärische Operationen eingeschleust zu werden. Aber ich lasse mich von den Schwierigkeiten nie davon abhalten, meinen Job zu machen. Einige meiner stärksten Bilder sind unter solchen eingeschränkten Bedingungen entstanden.

Kuss zum Abschied: Ein Vater mit seinem verstorbenen Sohn. Bild: Carolyn Cole / Los Angeles Times

Tod und Gewalt machen keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber unterscheidet sich vielleicht der weibliche Blick von jenem des Mannes?

Die Tatsache, dass ich eine Frau bin, hatte nie Einfluss darauf, wie ich meine Reportagen ausgesucht habe und wie ich an eine Geschichte heranging. Ich habe dabei auch nie versucht, speziell die Situation der Frauen in den betroffenen Regionen abzubilden. Aber Frauen und Kinder sind, wie Männer auch, nun mal Opfer des Kriegs, und so sind ihre Schicksale wichtig, wenn es darum geht, die Verheerungen zu zeigen, die ein Krieg über ein Volk bringt. Ich glaube, dass die Art der Bilder, die ein Fotoreporter macht, weniger etwas mit seinem Geschlecht zu tun haben als damit, wie ausgeprägt seine emotionale Sensibilität ist. Ich für meinen Teil finde oft zu Bildern, die eher Emotionen transportieren als Action, auch, wenn sie in chaotischen Situationen entstehen.

Manche Ihrer Bilder sind von schrecklicher Schönheit. Sie wurde schon dafür kritisiert, dass Sie das Elend ästhetisieren.

Wenn ich arbeite, suche ich immer nach dem Bild, das alles, was um mich herum geschieht, auf den Punkt bringt. Das Bild, das News transportiert, aber mit guter Komposition, gutem Licht, guter Farbgebung. Bedeutsame Momente. Ich will, dass meine Bilder informativ, aber gleichzeitig auch einnehmend sind. Die Ästhetik ist zentral, wenn man will, dass der Betrachter nicht wegschaut. Also versuche ich, im Chaotischen und Erschreckenden einen Moment der Ruhe zu finden. Die Leute sollen das Grauen des Krieges sehen, ja, aber auch die Menschlichkeit.

Wartende Gefangene: Die Männer warten auf ihr Verhör durch den pakistanischen Geheimdienst. Bild: Carolyn Cole / Los Angeles Times

Warum ging es so viel weniger Kriegsreporterinnen als Kriegsreporter?

Weil es enorm viel Hingabe und Engagement braucht, solche Aufträge zu bekommen. Bei mir hat es viele Jahre gedauert, bis meine Auftraggeber das nötige Vertrauen in mich hatten und mich losschickten. In einem Business, das von Männern dominiert ist, vor allem in den Chefetagen, bekommen Frauen nun mal weniger Chancen. Da hat zwar ein Wandel eingesetzt, aber es wird noch immer mit ungleichen Ellen gemessen.

Haben die Auftraggeber vielleicht auch Skrupel, eine Frau solchen Gefahren auszusetzen?

Kann sein. Der Tod von mehreren prominenten Journalisten – Chris Hondros, Tim Heatherington, Daniel Peel, Marie Colvin – war ein Weckruf. Das zeigt die Gefahren auf, denen alle Journalisten ausgesetzt sind. Weniger Medienunternehmen sind nun gewillt, das Risiko auf sich zu nehmen, ihre eigenen Leute in Krisengebiete zu schicken. Lieber setzen sie auf freischaffenden Journalisten vor Ort.

Verwundet an Hals und Gesicht: Eine Frau in einem Krankenhaus in Bagdad. Bild: Carolyn Cole / Los Angeles Times

Empfinden Sie Angst, wenn Sie arbeiten?

Aus Krisenregionen zu berichten, kann schon sehr furchteinflössend sein. Aber ich treffe ich alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen. Trage zum Beispiel die Schutzkleidung, die gefragt ist, ob das nun ein Helm ist oder ein Kopftuch. Versuche, Kontakte zu lokalen Journalisten und Übersetzern zu knüpfen. Und arbeite, wenn immer möglich, mit Journalisten zusammen, die ich kenne und denen ich vertraue. Was auch wichtig ist: Die Unterstützung, die ich in all den Jahren von meiner Familie erhalten habe. Dafür bin ich sehr dankbar.

Was treibt Sie an, immer weiter zu machen?

Der Glaube, dass das, was ich da tue, Sinn hat. Ich wende meine ganze Energie auf, die physische wie die psychische, um die bestmöglichen Bilder zu machen.

Werden Sie künftig wieder in Konfliktzonen arbeiten?

Gerade bin ich aus Australien zurückgekehrt, wo ich die Buschbrände sah und die Verwüstung, die sie hinterlassen haben. Ich habe ja viel Beelendes gesehen, aber wirklich Sorgen macht mir die Zukunft unseres Planeten. Viele der Kriege, die ich fotografiert habe, waren getarnt als Kriege um Religion oder Macht, dabei ging es in Wahrheit um natürliche Ressourcen. Ich glaube, die Journalisten meiner Generation - mich selbst eingerechnet - haben es bisher versäumt, die Zerstörung unserer Erde aufzuzeigen. Deshalb will ich mich künftig auf Umweltthemen fokussieren. Das ist für mich die grösste Schlacht unsere Zeit.

Fotografinnen an der Front heisst die Schau, die Bilder aus internationalen Kriegsregionen der letzten 90 Jahre zeigt, aufgenommen von Carolyn Cole und 7 weiteren Fotografinnen. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Kunstpalast Düsseldorf, wo sie letztes Jahr in leicht abgewandelter Form zu sehen war.

Fotomuseum Winterthur

Grüzenstr. 44

Vernissage: Fr 28.2. 18 Uhr Bis 24.5.

Talk mit Carolyn Cole: So 1.3. 11.30 Uhr

www.fotomuseum.ch