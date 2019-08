Sechs Tipps für die Design Biennale

Design ParcoursAlter Botanischer Garten, Talstr. 71

Fr–So 12–19 Uhr, Führungen siehe Website

Ähnlich den Stationen des Vita Parcours gibt es im Alten Botanischen ­Garten sieben begehbare Kunstwerke. Und passend zum Biennale-Motto sind diese interaktiv. Sarah Infanger etwa stellt «Praktische Übungen» vor, Deiara Kouto und Valentina Labitzke haben eine Installation mit Gummigranulatböden entworfen.





Feist – Florian Faller und

Adrian StutzMuseum für Gestaltung, Ausstellungsstr. 60

Swiss Game Design Lounge: Fr–So 10–17 Uhr

«Fressen oder gefressen werden» könnte das Motto des Games «Feist» lauten: Ein Fellgeschöpf versucht, bösen Raubtieren zu entkommen. Klingt simpel, aber die Mischung aus Elementen von künstlicher Intelligenz und bilderbuchartiger Ästhetik hat dem Spiel mehrere Preise eingebracht.









Play Pop-Up ConferenceMuseum für Gestaltung, Ausstellungsstr. 60

Fr 17–19.30 Uhr (Registration: 16.30 Uhr im Vortragssaal)

Dass Konferenzen nicht langwierig sein müssen, wollen die Biennale-Kuratoren mit diesem kompakten Format beweisen. Zwei Stunden lang sprechen Designer, darunter Mona Neubauer und David Simon, über Konzepte, Prozesse und Projekte.





Clay CityCreative Lab, Hohlstr. 400

Do 17–21 Uhr, Fr–So 12–21 Uhr

Wie sieht die ideale Stadt aus? Eine Vision hat der Architekt Alexander Brodsky an der ETH zusammen mit Studenten entworfen – aus Ton. Weil aber wohl jede und jeder eine andere Idealvorstellung hat, sind die Biennale-Besucher aufgefordert, die Lehmstadt nach ihrem Geschmack umzugestalten und zu transformieren.





Gender SalonWerkstadt Zürich, Hohlstr. 400

Sa 14–15 Uhr

Talk Gleiches Produkt, anderes Design – weil die Zielgruppe verschieden ist; Frauen oder Männer (man denke etwa an Rasierer). Doch warum ist das so? Über Geschlechterklischees, welche die Gestaltung beeinflussen, diskutiert Larissa Holaschke des Design-Departments der ZHdK mit Experten.





Do 29.8. – So 1.9.

Diverse Orte

Opening Night: Do 17–21 Uhr, Werkstadt Zürich, Hohlstr. 400

Eintritt: Tages-Pass ab 20 Franken, 3-Tages-Pass ab 30 Franken

www.designbiennalezurich.ch