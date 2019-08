Wo man durch einen Hodler spazieren kann

Wenn die Jungs der Zürcher Firma Projektil ihre Finger im Spiel haben, wirds erfahrungsgemässg gross, hell – und bewegt. Im Lauf der letzten Monate haben sie bereits das Landesmuseum («Illuminarium») und die St.-Jakob-Kirche am Stauff­acher («Aurorium/Genesis») mit spektakulären Lichtshows bespielt.



Nun ist also die Maag-Halle dran – und die Kunst: In einer knapp stündigen Show, während der die Besucher nach Lust und Laune durch den Raum flanieren, werden Gemälde und Zeichnungen von Ferdinand Hodler und Paul Klee digital aufgeblasen und an Wände sowie auf Böden projiziert.



Sprich: Wer immer schon davon träumte, einmal in Kunst einzutauchen und darin zu «schwimmen», kann das nun tatsächlich tun. Dafür, dass das Ganze auch wirklich schön traumartig rüberkommt, sorgt die musikalische Untermalung. Kitschig? ­Vielleicht. Aber definitiv mal was anderes!



Maag-Halle

Hardstr. 219

Ab Do 8.8. bis 19.9.

Di–Sa 16/17/18/19 Uhr, Do zusätzlich 20 Uhr, So 15/16/17 Uhr

Eintritt 19/10 Franken, bis 5 J. gratis

www.lichtmuseum.ch