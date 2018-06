Amerikanischer Lo-Fi-Pop

Die zweite Staffel der umstrittenen Teenager-­Drama-Serie «13 Reasons Why» ist seit kurzem online. Ihr Soundtrack besteht aus Songs von Popstars wie Selena Gomez, Indie-Lieblingen wie Hamilton Leithauser und Newcomern wie Gus Dapperton.



Es ist nicht das erste Mal, dass der 21-jährige Amerikaner Aufmerksamkeit erregt. Die «Vogue» interviewte ihn bereits im vergangenen August. Schon damals war seine Musik auf Spotify abrufbar, doch nur wenige hörten sie sich auch wirklich an. Die Journalistin lobte zwar Dappertons Songs, interessierte sich aber mehr für seinen ausgefallenen Modestil. Er trage eigentlich nur Vintage-Kram, erklärte ihr der Musiker. «Aber Schuhe kaufe ich gerne neu.» Ein halbes Jahr später schickte Dapperton dem Modemagazin Bilder von seinen Outfits, die er auf seiner Tour durch Europa trug: türkisfarbene Fransen-Lederjacken, pludrige Jeans- und Seidenhosen, knallfarbige Fingernägel und den Haarschnitt eines modernen Mönchs.



Gus Dapperton schreibt Songs, seit er in der achten Stufe einen Schulwettbewerb gewonnen hatte. Dieses Jahr ist seine zweite EP «You Think You’re A Comic» erschienen. Dapperton hat sie mit einem selbstironischen Video beworben – darin bezeichnet er «You Think You’re A Comic» als die beste Veröffentlichung des Jahres. Dapperton wirkt wie eine verschrobene Kunstfigur, seine verträumten Lo-Fi-Popsongs liebenswert trashig. Jeder klingt anders, aber immer seltsam gedämpft. Doch genau dieses Unfertige, dieses Unerwartbare machen Dapperton als Mensch und Musiker interessant.



Di — 20 Uhr

Exil

Hardstr. 245 www.exil.cl

Eintritt 35 Franken



(Züritipp)