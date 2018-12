Angst macht sexy

Die Musikindustrie sei ein bisschen wie eine Highschool, sagt Allan Rayman. Überall würden coole Kids rumhängen, und er habe dauernd das Gefühl, der Aussenseiter zu sein. «Also mache ich mein Ding und ziehe den Kopf ein», erklärte der Kanadier in einem seiner raren Interviews.



Auch die «Teenage Angst» – dieses eigentlich hormonbedingte seelische Unwohlsein, welches die meisten aus ihrer Jugendzeit kennen – legte Allan Rayman als Mittzwanziger nicht ab. «Es wird einem gesagt: ‹Es halte nur während den Teenagerjahren an.› Aber für mich geht es so weiter.»



Er wollte gar nicht Musiker werden



Deshalb versteckt er sich nach seinen Auftritten lieber, als sich mit seinen Fans auszutauschen. Überhaupt wollte Rayman gar nicht Musiker werden. «Ein guter Freund hat mich da reingedrängt.» Dieser hat am Anfang sogar das Management übernommen. «Ich danke ihm jeden Tag, dass er mich so gepusht hat», so Rayman.



Allan Rayman geht es weder um Geld noch um Ruhm: Sein erstes Album «Hotel Allan» veröffentlichte er auch als kostenlosen Download – und auf den Merchandise-Shirts der dazugehörigen Tour stand nicht sein Name, sondern nur «Hotel». Ewigkeiten verschloss Rayman sich gegenüber sozialen Plattformen und Medien: Er teilte keine Fotos und Informationen. Interviewanfragen lehnte er lange ab. Trotzdem wurden seine Songs auf Spotify rekordverdächtig oft gestreamt.



Wenig Instrumente, starker Beat



Seit 2013 hat Rayman drei Alben veröffentlicht. «Harry Hard-On» ist im letzten Monat erschienen. Wieder konzentriert sich Rayman bei den neun modernen R-’n’-B-Tracks auf das Wesentliche: auf seine raue, teilweise kratzende Stimme. Auf wenige Instrumente, einen starken Beat und eingängige Refrains.



Einer der modernen R-'n'-B-Tracks: «Rose» von Allan Rayman. Video: YouTube/Allan Rayman



«Sexy!» finden das einige Kritiker. Dass das Album «Harry Hard-on» heisst, hat aber einen wenig verführerischen Grund: Allan Rayman mag das Teenager-Drama «Pump Up the Volume» (1990). Einer der Protagonisten nennt sich «Happy Harry Hard-On». Der schüchterne Teenie findet nach einem Schulwechsel keine Freunde. Er gründet einen Piratensender und landet deswegen im Gefängnis. Rayman sagt, er fühle sich mit dieser Filmfigur verbunden.



