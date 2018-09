Auch Ben Stiller zählt zu seinen Fans

Crosses2003

Eine junge Frau will nach einem Todesfall ihren Freund trösten. Doch eigentlich hat dieser ganz andere Probleme, wie er ihr schliesslich gesteht. Während dem Gespräch erklingt zart gezupfte Gitarrenmusik, ein Mann singt unaufgeregt. 2003 läuft «Crosses» von José González im Hintergrund der damals beliebten amerikanischen Teenie-TV-Serie «OC California». Später werden weitere Serienverantwortliche auf den gefühlvollen, aber zurückhaltenden Gitarrenpop des Schweden zurückgreifen. Damals war González zumindest im internationalen Mainstream noch ein Unbekannter. Einzig in seinem Heimatland schaffte es der Sohn argentinischer Einwanderer mit «Crosses» auf Platz 2 der Hitparaden. Der entschleunigte und reduzierte Song erschien auf dem gleichnamigen Debüt-EP und später auf dem ersten Album «Veneer».

Heartbeats2006

Verschwommene Aufnahmen von Kindern, die mit Rollbrettern eine steile Strasse runterfahren. Sie rudern mit den Händen, erwischen fast die Kurven nicht. Plötzlich überschattet ein schwarzer Vogel die Szenerie, bunte, animierte Bälle fliegen herum: Der Clip zum wummernden «Heartbeats» des schwedischen Electro-Pop-Duos The Knife ist etwas verstörend. Gleicher Song, wieder eine Strasse, wieder flitzen Bälle durch das Bild. Doch dieses Mal klingt der Song harmlos. José González singt die Zeilen – und der Clip ist eine Werbung für den japanischen Riesenkonzern Sony. González’ friedliches Akkustiv-Cover von «Heartbeats» taucht auch im Soundtrack von Serien wie «This Is Us» und «Fear The Walking ­Deads» sowie dem Film «Everything, Everything» auf.

Stay Alive2013

Ben Stiller scheint auf reduzierten Indie-Pop zu stehen: Für den Soundtrack seines Filmes «The Secret Life of Walter Mitty» wählte der amerikanische Schauspieler und Regisseur mehrere Songs von González aus. «Stay Alive» wurde gar der Titeltrack. Der Trailer und der ursprüngliche Videoclip wurden seit 2013 millionenfach angeklickt. Auch «Step Out» hat Stiller überzeugt. Der Song ist für González ungewohnt kräftig: Beim Refrain setzt der Musiker auf Chorgesang und Schlagzeug. Er ist so eingängig, dass «Step Out» den Kinobesuchern besser in Erinnerung blieb als «Stay Alive».

