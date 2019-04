Berlins Liebling

Die Namen Ben Klock und Berghain würden eine so enge Begriffskette bilden wie sonst nur Nikolaus und Weihnachten. Das schrieb das Magazin «Musik­express» im vergangenen August in einem Porträt über den DJ. Seit der legendäre Club im Dezember 2004 in Berlin eröffnet wurde, legt er dort auf – manchmal bis zu zehn Stunden am Stück.

Bevor Klock im Berghain seine Heimat fand, war er in anderen Berliner Clubs wie Cookies und Tresor Resident. Doch Anfang der Nullerjahre haderte er mit der Szene: Minimal-House boomte. Ein Genre, mit dem Klock nichts anfangen konnte. Fast hätte er das DJing aufgeben – und sich wieder auf seine Grafikerjobs konzentriert. Doch im Berghain konnte er als Resident die Musik auflegen, die er liebt: düsterer und melancholischer Techno.

Live-Mitschnitt von Ben Klocks DJ-Set am letztjährigen ADE.

2006 veröffentlichte Ben Klock auf dem Berghain-eigenen Label Ostgut Ton seine erste Maxi. «Dawning/Dead Man Watches the Clock». Sie entstand mit seinem Freund und damals ebenfalls noch unbekannten DJ-Kollegen Marcel Dettmann. Später sagte er, dass der harte, aber taktweise entschleunigte Techno für diese Zeit ungewöhnlich gewesen sei.

Was Klock von dem Release heute hält, ist nicht bekannt. Der Berliner gibt kaum Interviews. Er konzentriert sich ­lieber auf sein eigenes Label Klockworks und die weltweiten Auftritte. Der mittlerweile 47-Jährige sagt, er sei kein Techno-Purist: «Für mich zählt die Musik an sich viel mehr, das Leben, die Gefühle und was du mit dieser Musik transportierst. Techno ist einfach nur mein Werkzeug, um Gefühle zu transportieren.»

Fr 5.4. — 23 Uhr

Kaufleuten

Pelikanplatz 18

Eintritt 30 Franken

www.kaufleuten.ch