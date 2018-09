Das Pop-Phänomen der Stunde

Ein Loop-Gerät und ein ausgeprägtes Talent für Multitasking. Spätestens seit Ed Sheeran weiss das Publikum, dass es keine Band mehr braucht, um ein ganzes Fussballstadion zu unterhalten.



Der Chartstürmer hats vorgemacht. Und Tash Sultana bestätigt, dass der musikalische Alleingang dank technischer Hilfe eine ganz eigene Kraft entwickeln kann. Vergleiche mit Sheeran lässt sich die Australierin aber nur ungern gefallen. Sie schreibe keine verdammten Liebeslieder, liess sie sich dazu einst zitieren.



Braucht keine Band: Tash Sultana spielt in ihrem Schlafzimmer «Synergy». Video: YouTube/Tash Sultana

Sie fasst in Worte, was bei ihr deutlich zu hören ist: Da ist dieser Furor, der die rohen Songstrukturen durchdringt; Wut, aber auch viel Kraft. Manchmal lässt sie besänftigende Reggae-Andeutungen anklingen, rundet das Ganze mit einem wohlklingenden Pop-Refrain ab. Aber es scheint so, als wenn die 23-Jährige stets gegen etwas ansingen müsste. Wer die Lebensgeschichte der noch jungen Musikerin kennt, kann davon nicht überrascht sein.



Musik als Therapie



Über ihr Leben will Tash Sultana, die mit ihrer Lebenspartnerin in Melbourne lebt, eigentlich nicht sprechen. Sie sei eine sehr private Person. Überliefert ist aber, dass sie als Teenager eine Psychose erlitt. Auslöser soll der Konsum von psychoaktiven Pilzen gewesen sein. Danach folgte ein langer Aufenthalt in einer Klinik, die Musik diente als Therapie, die Strasse als erstes Probelokal.



2016 stellte sie schliesslich den Song «Jungle» online. Danach gings schnell. Der Song hat mittlerweile über 25 Millionen Aufrufe. Diesen Sommer hat Sultana allein in London dreimal die Brixton Academy gefüllt (5000 Zuschauer). Folgt nun bald das erste Fussballstadion?



Schaffte damit den Durchbruch: «Jungle» von Tash Sultana. Video: YouTube/Tash Sultana

(Züritipp)