Das sind die Hits von Snow Patrol

Starfighter Pilot«Songs for Polarbears», 1998

Anfang der 90er-Jahre gründeten Gary Lightbody und Mark McClelland eine Band. Sie hiess Shrug, dann Polarbear und ab 1997 Snow Patrol. Das Debütalbum «Songs for Polarbears» interessierte bei seiner Veröffentlichung niemanden. Lightbody singt «Starfighter Pilot» noch etwas unsicher, die Garage-Gitarren scheppern. Cool!

1998 startete die Band Snow Patrol ihren Flug in die Stratosphäre. Video: YouTube/Snow Patrol

Run«Final Straw», 2003

Endlich Durchbruch! Das dritte Album «Final Straw» schaffte es in den britischen Albumcharts auf Platz 3. Zum ersten Mal textete Lightbody nicht nur über sich, sondern auch über Politik. Überhit war trotzdem der Pop-Lovesong «Run».

Der 2003 erschienene Song wird auch heute noch im Radio gespielt. Video: YouTube/Snow Patrol

Chasing Cars«Eyes Open», 2006

Wieder ist Gary Lightbody traurig und verzweifelt: Im ersten Video zu «Chasing Cars» sitzt er einsam im Café, streift durch eine dunkle Nacht und legt sich schliesslich auf eine Kreuzung. Das passt zum Text. Denn im Refrain singt Lightbody: «If I just lay here ... Would you lie with me and just forget the world?» Dank der simplen Radio-Ballade kennt jetzt auch Amerika die schottische Band.

Der Sänger Gary Lightbody singt liegend besser. Video: YouTube/Snow Patrol

Life On Earth«Wildness», 2018

2018 veröffentlichte Snow Patrol nach einer 7-jährigen Pause das gemeinsame Studioalbum «Wildness». Die Erfolgsband ist ruhiger geworden. Sie setzt nicht mehr ausschliesslich auf Pop und Pathos, scheint sich weniger um Massentauglichkeit zu scheren. Das zeigt bereits der schlichte Opener «Life on Earth». «This is something else», singt Lightbody so brüchig und ­verzweifelt wie eh und je.

Back to the roots: Snow Patrol mit Life On Earth. Video: YouTube/Snow Patrol

Sa 19.01. — 19:30 Uhr

Samsung Hall

Hoffnigstr. 1, Dübendorf

Eintritt 80 Franken

www.samsunghall.ch

