Das sind die Sommerhits von Johannes Sieber

MGMTKids (2008)

In einem spätpubertierenden Schub während der Nullerjahre hatte ich Gelegenheit, meine Lieblingsmusik in Schwulenclubs bis nach Berlin zu spielen. «Kids» ging in diesem Sommer immer und überall. Allerdings als Remix des belgischen Duos Soulwax.



Sommerhit der Nullerjahre: «Kids» von MGMT. Video: YouTube/mgmtmusic



2raumwohnung36 Grad (2007)

«36 Grad» ist eigentlich ein ziemlich doofer Song. Aber wenn man nach der Trübsal einer Trennung gerade wieder die Vorteile des Single-Daseins entdeckt, stimmt fast ­jeder Soundtrack. Zur Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen ist die Wirkung jedenfalls bestätigt.



Und es wird noch heisser: «36Grad» von 2raumwohnung. Video: YouTube/2raumwohnung



Neil YoungHeart of Gold (1972)

Für die meisten dürfte das vielleicht eher ein herbstlicher Song sein, nicht so für mich: Sommer 2002 unterwegs im Campervan mit Reservetanks und ebendiesem Tape in Richtung Westküste Frankreich – auf der Suche nach dem «Heart of Gold».



Geht nicht nur im Herbst: «Heart of Gold» von Neil Young. Video: YouTube/clydeman



(Züritipp)