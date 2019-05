Der DJ, der für Massenaufläufe sorgt

Es war eine Supernacht. «Meine Mischung aus Chicago-House, Detroit-Techno und Paradise-Garage-Klassikern traf offensichtlich den Nerv der Gäste», erinnerte sich David Muallem auf «Jetzt.de» an seinen Auftritt im Avalon. Ein Club in Manhattan, in dem regelmässig berühmte House-DJs spielen. Im Januar 2005 war Muallem gebucht. Der Deutsche fühlte sich auf dem «Gipfel des DJ-Olymps». Doch als er nach dem Gig seine Jacke überwerfen wollte, war diese verschwunden.



Nur mit einem Shirt bekleidet, musste er nach Hause stapfen. Denn während seines Auftritts ist ein Blizzard über New York gefegt. Zwei Meter hoch lag der Schnee. Eine Woche brauchte Muallem, um sich von seinem nächtlichen Fussmarsch zu erholen.



Nicht der DJ, aber die Anlage als Star



«Mein schlimmster DJ-Abend», meinte er. Denn Muallem ist sich Erfolg gewöhnt: Mittlerweile ist er seit über zwanzig Jahren als Produzent tätig, noch länger legt er auf. Vor zwei Jahren eröffnete er auf der Museumsinsel in München seinen eigenen Club. Am ersten ­Wochenende wollten so viele Leute in den neuen «Blitz», dass sich die Menge bis zu den Trambahngleisen staute. ­30 Polizisten mussten ausrücken.



«Die Anlage ist der Star», schrieb das Szenemagazin «Groove» wenig später. Denn der ganze Club wurde um sie herum geplant: Es gibt keine rechten Winkel, die Wandpaneele sind grob gefräst, und die Oberflächen haben Wabenstrukturen. Denn Muallem ist überzeugt: Lautsprecher übertragen nicht nur Schallwellen, sondern auch Gefühle. So erklärte er im «Groove»: «Musik ist etwas sehr Emotionales und Abstraktes. Das macht sie so ­besonders.»



(Züritipp)