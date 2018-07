Der Virtuose am Bass

Stellen Sie sich einen Zweimetermann vor, der mit zwei langen Salamiwürsten eine Ukulele malträtiert. Voilà, die Metapher lässt Stanley Clarke vor dem inneren Auge erscheinen. Seit den 70ern gilt der Bassist als einer der bekanntesten Vertreter seines Fachs, gerade auf dem Gebiet des Fusion.

Erste Berühmtheit erlangte er in der Superband Return to Forever. Doch so richtig durch die Decke ging seine Soloplatte «School Days», welche als eines der wichtigsten Werke der Geschichte des Elektrobasses gilt. Jener steht zwar immer im Zentrum von Clarkes Schaffen, doch auch auf dem Kontrabass gilt der Amerikaner als ausgesprochen virtuos.

Bässe statt Kleinwagen

So hat er während seiner Karriere mit allen Grossen gespielt, egal ob im Jazz oder Pop, wobei die Salamimetapher stets passte. Doch was hat es mit dieser überhaupt auf sich? Im Verlaufe der Jahre besass Clarke so ziemlich jede Bassgitarre. Besonders häufig sieht man ihn aber mit Bässen der Marke Alembic. Gross sind bei diesen Instrumenten nebst dem Sound auch die Preise – mit dem Geld kann locker ein Kleinwagen gekauft werden.

Kontrastierend wirken sie aber relativ klein und schmal gebaut, zumal der 67-Jährige besonders auf Short-Scale-Modelle steht, die einen kürzeren Hals besitzen. Das Bild, das sich bietet, wenn der über 1,90 Meter grosse Clarke mit seinen Monsterhänden jene Bässchen bearbeitet, passt denn auch zur Eingangsmetapher. Ob dieses Szenario auch in Zürich stattfindet, wo Clarke sein neues Album «The Message» präsentiert, wird sich zeigen, je nach Bass, den er spielt. Aber eines ist klar: Musik kommt aus den Fingern, und für diese Faustregel steht Stanley Clarke seit rund 45 Jahren.



Mi — 20:30 Uhr

Moods

Schiffbaustr. 6

www.moods.club

Eintritt 55 Franken



(Züritipp)