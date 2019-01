Der singende TV-Star

«Mutter, Sängerin und Schauspielerin» stand im Twitter-Profil von Maria Doyle Kennedy. Die Irin hat vier Söhne aufgezogen, mehrere Alben veröffentlicht und ist ein Serienstar. Sie spielte in «The Tudors» die Königin Katharina von Aragon, war eine Nanny in «Dexter» und ist in «Orphan Black» die Pflegemutter Siobhan Sadler.



Letztere Rolle nahm Doyle Kennedy sofort an, als ihr ein Produzent erzählte, dass Sadler von Patti Smith inspiriert worden sei – ihrem musikalischen Idol. «Dann durfte ich in der Show noch singen. Es war fantastisch», so die Künstlerin, deren Stimme bereits als einer der grössten irischen Nationalschätze bezeichnet wurde.





Singt über die vielen Facetten der Liebe: «Pride» von Maria Doyle Kennedy. Video: YouTube/Maria Doyle Kennedy



Kürzlich sagte Maria Doyle Kennedy, dass sie in ihrem Kopf ständig Lieder komponiere. «Ich schreibe die Lyrics und mein Mann die Musik», so die Musikerin. Seit 1988 ist sie mit Kieran Kennedy verheiratet. «Wenn man unsere Alben durchhört, kann man vermutlich herausfinden, wie es in unserer Ehe gerade lief.»



Das Paar spielt immer wieder im El Lokal. Letztes Jahr hat es dort gar ein Livealbum aufgenommen: träumerischer, vielfältiger und teilweise elektronischer Folk – getragen von Doyle Kennedys starker Stimme.



Sa 12.1. — 20.20 Uhr

El Lokal

Gessnerallee 11

Eintritt 28 Franken

www.ellokal.ch



(Züritipp)