Die Daft-Punk-Schützlinge

Zack, Flug gebucht und ausgewandert: Sehr spontan entschied die australische Retropopband Parcels vor drei Jahren, nach Berlin umzusiedeln. «Wir hörten, dass es billig ist, dass hier gute Musik gemacht wird und es in der Mitte Europas liegt, sodass wir problemlos nach Frankreich oder England reisen können», erzählte Keyboarder Patrick Hetherington in einem Interview.



Ganz so easy wurde das neue Leben in Berlin nicht. Die noch sehr jungen Freunde zwängten sich zu fünft in eine Wohnung in Neukölln. Sie teilten sich die Betten, gingen putzen und konnten sich öfters kein Abendessen leisten. Doch die Parcels – so hiess auch das Café, das die Eltern eines Bandmitglieds führten – hielten durch.



Vertrag mit Pariser Mode- und Musiklabel



Wenige Monate später spielten sie bereits an kleineren Festivals in Deutschland. Mit ihrer Debüt-EP «Clockscared» (2015) begeisterte die Band vor allem französische Blogger. Bald standen Parcels beim Pariser Mode- und Musiklabel Kitsuné unter Vertrag.



Den Vorschuss investierte die Band in ihre Musik: Statt mit dem Laptop nahm sie die Songs in einem Studio auf. Parcels fanden auch einen Manager, der ihnen Clubkonzerte organisierte – hauptsächlich in Frankreich. «Als wir unsere erste Show in Paris spielten, baute jemand so einen VIP-Bereich auf», sagte Hetherington.



«‹Hey, Daft Punk sind hier und würden gern mit euch sprechen.›»Parcels über ihren Durchbruch

Er und seine Kollegen hatten keine Ahnung für wen. «Doch nach der Show kam jemand und sagte: ‹Hey, Daft Punk sind hier und würden gern mit euch sprechen.› Wir dachten nur ‹Wow›.» Gemeinsam mit ihren Vorbildern schrieben und produzierten Parcels «Overnight».

Erinnert stark an die Vorbilder und Produzenten Daft Punk: «Overnight» von Parcels. Video: YouTube/Parcels

Der sehr Daft-Punk-eske Song machte die Australier im Sommer 2017 endgültig bekannt. Auch die darauf folgende Single «Lightenup» klang sehr nach ihren französischen Idolen. Mit dem gleichnamigen Debütalbum (2018) zeigten Parcels jedoch, dass sie keine Kopisten sind: Die harmoniesüchtigen Songs klingen eigenständig, lässig und nostalgisch.



«Wir lieben Pop aus der Zeit, in der noch alles sehr einfach und jede Note wohlüberlegt war», sagt Hetherington. Ihm und seiner Band ist eine stimmige Platte gelungen: Kein Song ist besser oder schlechter als die anderen. Einzig «Credits» fällt aus der Reihe: Die letzte Nummer ist eine vom Berliner Rapper Dean Dawson vorgelesene Danksagung der Band.



Daft Punk meets Rap: «Credits» von Parcels. Video: YouTube/Parcels



So — 20 Uhr

Kaufleuten

Pelikanplatz

Eintritt 45 Franken

www.kaufleuten.ch



