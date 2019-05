«Die Lösung? Chnöpflimehl»

Mozarts Ende auf Nisyros

«Mit 16 trampten wir nach Griechenland. Ich nahm ein kurzes Stück mit, auf das ich wahnsinnig stolz war. Dieses spielte ich einer interessierten deutschen Touristin vor. Doch anstatt mich mit schmeichelhaften Worten zu überhäufen, meinte die kultivierte Dame, ich sei eigentlich noch nicht über Mozart hinausgekommen. Tief enttäuscht nahm ich eine fundamentale Analyse vor und entdeckte bald, was die Lady meinte. Von da an ging es in eine andere Richtung.»



Das Haus Konstruktiv erobert



«Zwei Jahre lang versuchte ich, das Haus Konstruktiv von meinem Musiktheaterprojekt ‹Sounding Sculptures› (2004) zu überzeugen. Alle paar Monate eroberte ich einen weiteren Museumsraum dazu, bis ich die nötigen Räume hatte, um das Projekt zu starten. Das grösste Problem machte uns dabei der Raum ‹Maler›. Eine Tänzerin malte Bilder, indem sie mit Fuss- und Handbewegungen Deckmaterial von Schiefertafeln wegfegte. Nach unzähligen Versuchen hatten wir endlich das richtige Material dafür gefunden – Bio-Chnöpflimehl auf Glyzerin!»



Tanz, Performance, Komposition: «Musik zu Alexander» von Mischa Käser. Video: YouTube/Mischa Käser



Beginn der Bürokratie



«In meiner Studentenzeit schrieb ich ein Stück für vier Räume. Beim Kanton reichte ich ein Gesuch um Unterstützung ein: Ich schrieb den Betrag von 2000 Franken auf einen abgerissenen Zettel, nur einen Satz zur Komposition – ohne Datum. Die 2000 Franken wurden mir sensationellerweise zugesprochen, aber nicht ohne den fast zärtlichen Hinweis, dass man Gesuche normalerweise nicht auf abgerissenen, undatierten Zetteln eingebe. Ach, du schöne Zeit der abgerissenen Papierzettelchen!»



Unakademische Musik



«Jahrelang habe ich mit meiner Stimme experimentiert, ohne dies einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Später versuchte ich, diese eigentlich nicht notierbaren Klangteppich in Kompositionen umzuwandeln. Dabei traf ich auf die grossartigen, eigentlich durch nichts mehr zu überraschenden Neuen Vocalsolisten Stuttgart. Weil meine Musik aber derart unakademisch daherkam, reagierte das Ensemble oft mit ratlosem Erstaunen – und die Fragen nach adäquaten Übersetzungen der exotischen Techniken mündeten in eine langjährige intensive Zusammenarbeit.»



So 5.5. — 19 Uhr

Grossmünster

Grossmünsterplatz

Eintritt 20 Franken

Neue Vocalsolisten Stuttgart mit Werken von Käser, Frescobaldi, Ligeti, Pelzel, Rogg und Kagel

www.grossmuenster.ch



(Züritipp)