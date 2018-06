Die Nostalgiker

Die mindestens schulterlangen Haare wippen im Takt. Die Beine stecken in Röhrlihosen. Die Blicke sind nach unten gerichtet. Der Drummer hat den Bandnamen mit Gaffa-Tape auf sein Instrument geschrieben: The Mystery Lights. «What Happens When You Turn The Devil Down?», singt ein Endzwanziger fast weinerlich. Zahm wirkt die Band. Eine Ausnahme. Andere Videos zeigen, wie gern die amerikanischen Musiker aufdrehen. The Mystery Lights sind für ihre wilden Liveshows berüchtigt.



Für einmal schlagen The Mystery Light leise Töne an: «What Happens When You Turn The Devil Down?». Quelle: YouTube/DaptoneRecords

The Mystery Lights startete als High School-Projekt von Mike Brandon und L.A. Salone. Als die zwei Freunde von Kalifornien nach New York zogen, lernten sie ihre jetzigen Bandkollegen kennen. «Eigentlich wollten wir nur mit Freunden eine gute Zeit verbringen. Wir nahmen es nicht wirklich ernst», sagt Sänger Mike Brandon. Zu fünft entwickelten die Musiker den Retrosound weiter – eine zeitgemässe Mischung aus 60er-Garagerock und 70er-Punk. 2016 haben The Mystery Lights ihr selbst betiteltes Debüt veröffentlicht. «Das Album tritt einem wirklich in den Hintern», hat ein Fan auf dem Soundcloudprofil der Band geschrieben.



«Wir spielen am liebsten in kleinen Lokalen, wo die Bühne eigentlich inexistent ist», so Mike Brandon. Er wird das Gonzo, diesen winzigen Club, lieben.



Mi — 22 Uhr

Gonzo

Langstr. 135

Eintritt 23 Franken

www.gonzoclub.ch



(Züritipp)