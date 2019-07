Die Sommerhits von Pierfrancesco Monteleone

King Gizzard & The Lizard WizardRobot Stop (2016)

Bad Bonn Kilbi im Jahr 2017: King Gizzard & The Lizard Wizard kamen auf die Bühne und haben einfach mal abgeliefert. Mit fast 30 Jahren ist Pogo ja nicht mehr unbedingt angebracht. Bei dieser Band und besonders beim Song «Robot Stop» mache ich es trotzdem.



Bei diesem Song muss Pogo sein: «Robot Stop». Video: Flightless Records





QueenDon't Stop Me Now (1978)

Dieser Song ist und bleibt eine der besten Pop-Rock-Nummern, die jemals geschrieben wurden. Wir legen mit Who’s Panda immer wieder auch im Exil auf. «Don’t Stop Me Now» wurde sicher an jedem Abend gespielt. Es ist heiss, die Leute tanzen, schwitzen, singen.



Eine der besten Pop-Rock-Nummern, findet Monteleone: «Don't Stop Me Now». Video: YouTube/Queen Official





Herbert Grönemeyer Der Weg (2002)

Nicht gerade Rock ’n’ Roll, ich weiss. Aber der Song berührt! Who’s Panda hat vor drei Jahren auf der Waldbühne des Gurtenfestivals gespielt, danach haben wir logischerweise bis zum Sonnenaufgang gefeiert. Völlig erschöpft haben wir diesen Song laufen gelassen. Gets me every time.



Berührend: «Der Weg». Video: YouTube/Groenemeyer



