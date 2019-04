Die Urkrebse tanzen mit

?afak Ozkutle ist DJ, lebt auf Ibiza – und hasst Nachtclubs. «Ich war noch nie im DC-10», erzählte er dem Mixmag. Auch die anderen Locations auf der Insel besuche er nie. Lieber verbringe er seine Zeit am Strand oder in den Wäldern. Auch in seiner Heimatstadt Istanbul war Ozkutle kaum an Partys anzutreffen. Elektronische Musik entdeckte er zufällig: Aus Langweile spielte der damalige Grafiker mit dem Ableton seines Mitbewohners herum. So entstanden Tracks, die von Nicolas Jaar sowie von türkischen Folk inspiriert waren.



Zehn Monate hat der DJ in sein neues Album investiert: «Ex Nihilo». Video: YouTube/Kanto Records

Bald war Ozkutle von seinem Bürojob gelangweilt. Er fing an, als Dekorateur im damals neuen Beach Club in Istanbul zu arbeiten. In den frühen Morgenstunden legte er unter seinem Pseudonym Oceanvs Orientalis seine Tracks auf. Dabei freundete er sich mit den internationalen DJs an, die vom Club gebucht worden sind. Schliesslich wurde David Benjamin auf den Türken aufmerksam. Er hat das Berliner Label The Magic Movement gegründet. Auf diesem erschien im 2015 Ozkutles erste EP «Khronos». Sie sorgte dafür, dass der DJ und Produzent das erste Mal ausserhalb der Türkei auflegen konnte. «Das passierte alles ziemlich schnell», erinnerte er sich. «Ich hatte nie eine solche Zukunft geplant.»



2015 erschien auf seinem eigenen Label das facettenreiche Electro-Debütalbum «Untold / Unkown». Bald wird der Nachfolger erscheinen. Bereits mehr als acht Monate Arbeit hat Ozkutle in «Ex Nihilo» gesteckt. Die zehn Tracks erzählen je eine Geschichte aus einer anderen Zeit des Universums. Das bereits erschienene «Plankton Planet» vom Urvorfahr. Wer hätte gedacht, dass dieser zu so einem modernen Clubtrack inspiriert?



Fr 12.4. — 23 Uhr

Hive

Geroldstr. 23

Eintritt 25 Franken

www.hiveclub.ch



(Züritipp)