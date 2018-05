Die besten Pfingstpartys

Tour de France Der Musikjournalist und DJ Thomas Bohnet legt seit fast zwanzig Jahren ausschliesslich französische Musik auf: Unter anderen stehen Indochine, Noir Désir, Benjamin Biolay, Édith Piaf und Mc Solaar auf seiner Set-List.

Fr 22 Uhr, Kosmos

Tribe Of Us

«Girls Edition» trägt die Veranstaltung als Untertitel. Was das heisst, ist eigentlich klar: Die ganze Nacht kümmern sich Frauen um die Musik – und zwar La Luna, Artemiss, Caemix, Jasmin, Klangperle und Stellina.

Sa 23 Uhr, Alte Kaserne



Tanz am Fluss

«Einen familiären Rave in gemütlicher Atmosphäre» versprechen die Veranstalter dieser neuen House- und TechnoPartyreihe – und buchten die DJs Tobi Blomendahl, Schacke, Sulz & Steiner sowie Simon J.

Fr 22 Uhr, Dynamo



Sauvage

Jeremy Underground wurde letztes Jahr als Diva beschimpft, weil er mindestens in einem Viersternhotel schlafen wollte. Hohe Ansprüche stellt der Pariser auch an seinen House-Tracks, die er mit Disco und Funk würzt.

Sa 23 Uhr, Supermarket



Ringsten

techno Country und Techno? Dass diese Genres zusammen passen können, beweist das DJ Duo The Sorry Entertainers immer wieder - in seiner Heimat Berlin, aber auch in weiter entfernten Städten wie New York oder eben Zürich.

So 23 Uhr, Frieda's Büxe



Hiviger Geist

Bereits zum fünften Mal erscheint der hivige Geist an Pfingsten. Mit wem er gerne tanzt? Hauptsächlich mit Zürcher DJs: Patrischa, San Marco, Nader, Tonda, Simoki, Herr Müller, Nici Faerber und Animal Trainer.

So 23 Uhr, Hive



