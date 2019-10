Diese Bands sind heute noch gut

The LibertinesMo 28.10., 20 Uhr

X-Tra, Limmatstr. 118; 70 Franken

Carl Barât und Pete Doherty verbindet eine Hassliebe, seit sie sich 1997 zum ersten Mal gesehen und gleich geprügelt haben. Kurz darauf zogen die Briten zusammen und gründeten The Libertines. 2002 erschien das Debütalbum «Up the Bracket» der Garage-Rock-Band, die als würdige The-Smiths-Nachfolgerin gefeiert wurde. Zwei Jahre später folgte die LP «The Libertines» – und die Auflösung der Band. Carl Barât hatte genug von der Drogensucht des Co-Frontmanns Pete Doherty. Nach Soloprojekten und über zehn Jahren rauften sich die Musiker wieder zusammen: 2015 erschien das dritte Album der Libertines.

Von ihrem Debütalbum: «Up The Bracket» von The Libertines. Video: YouTube/Rough Trade Records

Mando DiaoDi 26.11., 20 Uhr

X-tra, Limmatstr. 118; 60 Franken

Gleich nach der Veröffentlichung ihres Debüt­albums «Bring ’em In» (2002) sollen sich Mando Diao zu verhängnisvollen Vergleichen hingerissen haben: Die Indierock-Band soll unter anderem geäussert haben, dass ihre Musik besser als jene der Beatles sei. In den kommenden Jahren bestritt die Gruppe hartnäckig, dies jemals so gesagt zu haben. Den Ruf, eingebildete Schnösel zu sein, wurden die Schweden jedoch nie mehr richtig los. Erfolg hatten Mando Diao trotzdem mit jedem ihrer neun Alben, besonders auch in der Schweiz.

Von ihrem Debütalbum: «Bring 'Em In» von Mando Diao. Video: YouTube/MandoDiao

Friska ViljorFr 6.12., 19.30 Uhr

Plaza, Badenerstr. 109; 47 Franken

Eigentlich wollten Daniel Johansson und Joakim Sveningsson nur durchs Stockholmer Nachtleben ziehen, landeten dann aber in einem Aufnahmestudio. Ihr Motto? Nie nüchtern Songs schreiben. Angeheitert nahmen die beiden Singer-Songwriter ihr Friska-Viljor-Debütalbum «Bravo!» auf. Nach der Veröffentlichung 2006 brach Friska Viljor auf, um auf Deutschlands Strassen ihre «Kindermusik mit erwachsenen Texten» – so Sveningsson – zu spielen. Ihren Humor und ihre Frechheit hat die Band auch nach sieben Alben und unzähligen Konzerten – darunter auch etlichen in Zürich – nicht verloren.

War auch auf ihrem ersten Album: «Shotgun Sister» von Friska Viljor. Video: YouTube/Lastpathsoldier

Ra Ra RiotSo 8.12., 20 Uhr

Exil, Hardstr. 245; 40 Franken

Kurz nach der Gründung steigt der Sänger aus? Viele Bands hätten sich deswegen aufgelöst, Ra Ra Riot ersetzen einfach ihren Frontmann. Knapp sechs Monate später gaben die New Yorker ihre ersten Konzerte. Der mit Streicher angereicherte Indie-Kammer-Pop kam an. Dann der Schock. Noch vor der Veröffentlichung des Debütalbums «The Rhumb Line» (2008) verschwand vor einem Auftritt der Drummer. Einige Tage später wurde er tot aufgefunden. Ra Ra Riot nahm sich eine Auszeit – und machte danach bis heute weiter.

War auch auf ihrem ersten Album: «Oh, La» von Ra Ra Riot. Video: YouTube/CompanyCaller